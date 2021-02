Fan Experience – De l’importance de l’éclairage d’un stade, l’exemple du Raymond James Stadium de Tampa Bay qui accueille le Super Bowl 2021

Dimanche, le Super Bowl se disputera au Raymond James Stadium de Tampa Bay. Pour la première fois dans l’histoire de la NFL, une finale se disputera dans le stade de l’un des finalistes, à savoir les Buccaneers.

Pour mettre en lumière ce spectacle sportif, la NFL peut compter sur un système d’éclairage du stade ultra moderne.

Le Raymond James Stadium est un des deux stades dans le monde à disposer de lumières blanches entièrement compatibles et réglables RGB (red green blue) dans tout le stade. Une technologie fournie par la société Sportsbeams Lighting. De manière instantanée, le stade est capable de passer de la lumière blanche à l’une des 2 millions d’options de couleurs RVB (rouge vert bleu).

« Le monde du sport n’a jamais vu un éclairage comme celui-ci », commente Russ Schroader, Vice Président marketing de Sportsbeams. De quoi enrichir l’expérience visuelle des fans et d’accompagner à merveille le tableau que proposeront The Weeknd et ses invités lors du concert donné à la mi-temps.

Répétitions de The Weeknd au Raymond James Stadium ?

Une technologie qui sera également utilisée par le stade de la nouvelle franchise MLS d’Austin, le Q2 Stadium.