Fantasy – Sorare lance le jeu gratuit « Global Cup 22 » pendant la Coupe du Monde Qatar 2022

Au lendemain de l’annonce de l’arrivée de Lionel Messi comme nouvel ambassadeur, le jeu de fantasy Sorare lance un nouveau jeu gratuit en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar baptisé « Sorare : Global Cup 22 ».

Pour soutenir cette compétition gratuite, la société s’est associée à 18 sélections nationales dont la France, l’Allemagne, l’Argentine et l’Espagne. Les fans de football pourront composer gratuitement une équipe de 8 joueurs parmi les 18 équipes et s’affronter pour gagner des récompenses.

« Chez Sorare, nous construisons le prochain géant du divertissement sportif, en offrant aux fans de nouvelles façons de profiter des sports qu’ils aiment et de se connecter avec leurs stars préférées. Le lancement de Sorare : Global Cup ’22 est une étape importante dans cette mission » précise Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorare, dans un communiqué. « Notre nouveau jeu est l’occasion pour tous les fans de football de mettre leurs connaissances à l’épreuve – et les gagnants bénéficieront de prix vraiment uniques. »

Comment fonctionne la Coupe mondiale Sorare 22

Sorare : Global Cup 2022 est un tout nouveau tournoi Sorare conçu pour la trêve internationale.

Les joueurs – appelés Managers – créent des équipes de 8 joueurs sur la base d’un budget de 100 points – chaque joueur étant évalué en fonction de ses performances en club et en sélection nationale et de la probabilité que son équipe nationale passe en phase éliminatoire.

Ils définissent ensuite une composition à 5 et s’affrontent dans un championnat mondial public au fur et à mesure de la progression du tournoi, en collectant et en gagnant de nouvelles cartes de joueurs les jours de match, en fonction des performances de leur équipe.

Parmi les autres prix citons des cartes à tirage limité et des cartes d’édition spéciale pour le jeu club de Sorare, des billets de match VIP, des maillots et des produits dérivés signés.

Pour la première fois, les joueurs peuvent aussi se battre pour le droit de se vanter dans leurs propres Ligues Privées. Si vous créez ou rejoignez une Ligue Privée avec au moins 6 de vos amis, les managers participeront à une tombola pour gagner un maillot officiel signé par l’un des partenaires football de Sorare.

La liste complète des équipes nationales dont les cartes de joueurs sont disponibles dans Sorare : Global Cup ’22 est la suivante : Allemagne, Argentine, Belgique, Cameroun, Costa Rica, Croatie, Espagne, France, Ghana, Pays-Bas, Qatar, Maroc, Serbie, Pologne, Tunisie, USA PA, Canada PA et Pays de Galles.

Pour tester le jeu, rendez-vous ici