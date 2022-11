« CMA CGM » futur sponsor maillot de l’Olympique de Marseille en remplacement de Cazoo

Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée du groupe CMA CGM comme futur sponsor maillot à partir de la saison 2023-2024.

Après l’annonce de ses difficultés à s’imposer sur certains territoires en Europe et l’arrêt de son activité d’ici fin 2023 en France, le site de vente de voitures d’occasion Cazoo va donc bien laisser sa place sur la face avant du maillot de l’OM après une saison.

Dans le détail, le contrat signé entre CMA CGM et le club phocéen a été signé pour deux saisons à compter du 1er juillet 2023.

« Il s’agit d’un partenariat unique avec une entreprise majeure du territoire qui intervient à un moment clé du projet du club. »

Futur partenaire principal de l’Olympique de Marseille, le Groupe CMA CGM est un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques. Son siège monde se trouve à Marseille et accueille près de 4 000 personnes.

« CMA CGM sera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’Olympique de Marseille et sera également visible dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome, au centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus « La Commanderie », à l’OM campus et sur l’écosystème média et digital du Club » explique l’OM sur son site officiel et dans un communiqué. « Pour l’Olympique de Marseille, il s’agit d’un partenariat unique avec une entreprise majeure du territoire qui intervient à un moment clé du projet du club. »

Voici comment pourra rendre le nouveau sponsor ! ✍️ pic.twitter.com/1FNT71ZI58 — BasilebiloFX ✍️ (@basilebiloFX) November 10, 2022

Reste à savoir ce qui a motivé CMA CGM, dont les activités sont très B2B, à rejoindre la liste des partenaires de l’OM et à s’afficher sur la face avant du maillot, un espace de visibilité plutôt accaparé par les entreprises B2C.

Une chose est sûre, le groupe semble plutôt stable financièrement, la société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 56 milliards de dollars en 2021 !

Autre bonne nouvelle, le premier accueil des supporters de l’OM semble plutôt bon à en croire les premiers messages postés sur les réseaux sociaux. De nombreux fans louent ainsi le fait qu’une entreprise basée à Marseille et issue du territoire s’investisse dans le club. Certains évoquent également leur souhait de voir le club racheté par Rodolphe Saadé, le PDG du Groupe et milliardaire. De quoi relancer le hashtag #VenteOM.

Un sponsor qui vient de Marseille ça fait plaisir — LE BONHEUR EXISTE (@basilebilo) November 10, 2022

un sponsor solide financièrement qui plus est Marseillais ça fait plaisir — LUCHO (@luciano30127) November 10, 2022

Venu de l’eau pour sponso le maillot — PoF (@PoF28) November 10, 2022

Très bien une société marseillaise. Maintenant il faut racheter le club Mr @RodolpheSaade !! — Le Massaliote (@le_massaliote13) November 10, 2022

Il veut pas racheter l’@OM_OFFICIEL — Pascal Costantini Ⓜ️🇨🇵 (@PascalCostanti1) November 10, 2022

Certains parlaient d’un rachat par un consortium de 3 pays 🇨🇵🇰🇼🇸🇦, dont 1 qui serait le sponsor principal… et pour le français, c’était bien @cmacgm. Sponsor plus riche que le président, on avance dans la #VenteOM??? — Omdab57 (@Sebasti34042363) November 10, 2022