Comment le monde du sport est changé par Twitch

Depuis quelques années, Twitch a pris une place prépondérante dans l’écosystème digital. À l’image de YouTube ou Netflix, c’est une véritable révolution qui se met en place sur Internet avec ce service de diffusion live de vidéo. Et le monde du sport ne veut pas laisser passer une telle opportunité.

D’autres domaines proches du sport ont diamétralement changé grâce à l’apport médiatique et fonctionnel de la plateforme de streaming d’Amazon. En effet, c’est plus d’une centaine de millions de viewers qui se réunissent en ligne chaque mois pour apprécier le contenu d’une des innombrables chaînes existantes. Et cette audience est particulièrement recherchée par les puissants du monde du sport, car elle est majoritairement composée de 15-30 ans. Une cible de choix donc.

Revue des différentes utilisations de Twitch par le monde du sport.

Un nouveau canal de diffusion pour les organisateurs d’événements sportifs

Twitch est avant tout un canal de diffusion en direct de vidéos. C’est pour cela que de nombreux détenteurs de droits sportifs, les ligues et fédérations principalement, s’intéressent de près à cette option supplémentaire pour toucher des générations qui fuient les médias traditionnels. Pour les moins de 30 ans élevés à la gratuité d’Internet, les abonnements télévisuels pour suivre du sport paraissent bien trop chers.

Le nombre de consommateurs pour la Ligue 1 ou d’autres compétitions ne cesse d’ailleurs de baisser à cause d’un manque de renouvellement des téléspectateurs payants. La Premier League a d’ailleurs pris les devants en commençant à diffuser gratuitement quelques matchs cette année afin de se faire une idée du potentiel. Une opération qui est amenée à devenir plus récurrente selon la volonté d’investissement d’Amazon qui devra bien évidemment payer des droits pour diffuser des compétitions sportives.

Les clubs peuvent se rapprocher de leurs supporters

L’une des principales caractéristiques de Twitch tient dans son interaction. En effet, un viewer ne se contente pas uniquement du contenu derrière son écran, mais il peut aussi interagir au travers d’un chat textuel visible par l’ensemble de l’audience, mais également par le diffuseur.

C’est une des raisons de l’arrivée de l’OM sur la plateforme de streaming qui souhaite communiquer de façon plus directe avec des supporters passionnés. Des matchs amicaux ont pu être diffusés avec les commentateurs qui réagissent aux questions des viewers, ainsi que des émissions talk-show qui ont pu voir naître des débats entre des représentants du club et les fans.

Après les réseaux sociaux, les joueurs ont une nouvelle plateforme pour s’exprimer

Pour de nombreux athlètes, l’eSport a de grandes ressemblances avec le monde du sport. Quoi de plus normal que de voir ces sportifs professionnels envahir la plateforme qui a permis au jeu vidéo compétitif de se démocratiser ?

À l’image des clubs, ils veulent également se rapprocher de leur fanbase au travers de cette fameuse intégration du chat. Le tennisman français, Gaël Monfils, a lancé en début d’année sa propre chaîne Twitch où il alterne partie gaming et discussions avec ses collègues de l’ATP Tour comme Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet ou Benoit Paire. Le pilote de Formule 1, Charles Leclerc, a également pu nous montrer ses compétences volant en main, mais sur une piste virtuelle du jeu F1 2020.

Pour Antoine Griezmann, fondateur de la team « Grizi Esports », Twitch devient le moyen de communication adéquat pour faire la promotion de son équipe. Quelle plus belle opération d’image que d’inviter Paul Pogba ou d’autres amis footballeurs à jouer avec lui à Fortnite ou PUBG ? Mais attention, sur Twitch, tout n’est pas qu’une question de promotion. Le numéro 7 du Barça a ainsi pu mettre en place un live caritatif avec son frère Théo, afin de récolter des fonds au bénéfice de la Croix-Rouge.

Vous l’avez compris, Twitch est en train de diversifier le paysage médiatique français de la bonne manière. De nombreux titres de presse ont bien compris ce constat et ne font pas de ce service un concurrent, mais un partenaire. La Provence ou L’Équipe ont leurs propres chaînes et proposent déjà des émissions et contenus, pour le moment axé sur l’eSport. Mais pour combien de temps ?

