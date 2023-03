Football – Ewigo sera visible sur TF1 pour le match France / Pays-Bas en tant que partenaire du match

Ce soir, à l’occasion du match de qualification UEFA Euro 2024 entre l’Equipe de France et les Pays-Bas, la société Ewigo va s’afficher sur TF1.

L’agence Victoria a mis en place pour le réseau d’agences automobiles une présence sur les bandes annonces de TF1 annonçant le match France-Pays-Bas, des spots TV diffusés avant, pendant et après le match et 5 incrustations du logo Ewigo durant le match. Un titre de partenaire du match partagé avec Uber Eats et Winamax.

« Nous sommes ravis de soutenir le match de qualification UEFA EURO 2024 France – Pays-Bas. Nous souhaitons accélérer nos efforts pour structurer une offre de dispositifs publicitaires percutants et prolonger notre accompagnement pour des événements sportifs très attendus comme celui-ci. », précise Florent Barboteau, le fondateur et dirigeant du réseau Ewigo, dans un communiqué. Une forte exposition qui devrait permettre à Ewigo de booster sa notoriété et de recevoir quelques propositions publicitaires d’autres médias.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Ewigo, 194 millions de volume d’affaires, propose l’achat et la vente de véhicules d’occasion entre particuliers.