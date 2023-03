Volkswagen prolonge son contrat avec la FFF jusqu’à la Coupe du Monde 2026

Partenaire de la Fédération Française de Football (FFF) depuis 2014, Volkswagen officialise aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat de 3 ans jusqu’à la Coupe du Monde 2026.

En tant que Partenaire Majeur Electromobilité, le constructeur automobile allemand fait de sa gamme ID. la voiture officielle de la FFF. Un partenariat qui continuera d’être activé autour des équipes de France, des supporters et des clubs amateurs.

« Le football permet à Volkswagen cette proximité et ces moments de passion et de partage intenses avec les clubs et supporters à travers la France entière. Nous avons à cœur de continuer à accompagner la FFF dans ses projets. Notre action, en tant que constructeur automobile, est de promouvoir une mobilité plus durable à tous les niveaux du football français » explique Gerrit Heimberg, Directeur de Volkswagen France, dans un communiqué. « Parmi les grands axes de notre collaboration, nous prévoyons la mise à disposition d’une flotte plus importante de véhicules électrifiés, le soutien au développement des infrastructures de recharge au sein des installations de la FFF et des clubs amateurs, et des actions de sensibilisation des plus jeunes à travers la Ligue du Football Amateur ».

Actuellement, environ 60% de la flotte de véhicules Volkswagen mis à disposition de la FFF est électrifiée. « Notre objectif pour la saison 2023-2024 est d’atteindre 100% de véhicules électrifiés. Nous allons d’ailleurs faire évoluer notre positionnement d’un partenariat de marque à un partenariat axé exclusivement autour de la famille ID., notre gamme entièrement électrique » ajoute Gerrit Heimberg. La gamme ID. de Volkswagen devient ainsi la voiture officielle de la FFF. L’ID. Buzz, version électrique 7 places du Combi de Volkswagen, sera bientôt disponible, reste à savoir dans quelles conditions les clubs pourraient en bénéficier pour leurs déplacements.

Un partenariat prolongé qui permettra de faire vivre l’activation « covoiturage » relancée il y a quelques semaines autour de la signature #ZéroSiègeVide.

