Football – LaLiga Santander débarque sur Amazon Prime vidéo au Royaume-Uni (moyennant finances)

Aujourd’hui, LaLiga a annoncé la signature d’un accord de distribution de la chaîne LaLigaTV sur Amazon Prime Vidéo pour le Royaume-Uni jusqu’en 2022.

Outre-manche, les fans de football espagnol vont pouvoir accéder à l’intégralité des matchs de LaLiga Santander sur LaLigaTV (langue anglaise) via Prime Vidéo. Le prix de l’abonnement à cette chaîne est de 6,99 livres par mois, soit le même prix que sur Premier Sports qui propose également cette chaîne.

« Le Royaume-Uni a un amour profond pour le football et une forte demande pour des évènements premium » a commenté Javier Tebas, le président de LaLiga, dans un communiqué.

En ajoutant cette nouvelle chaîne en option payante, Amazon Prime Video marque un peu plus sa volonté de se positionner comme un acteur de la diffusion d’évènements sportifs, en tout cas au Royaume-Uni. Pour rappel, Amazon Prime Video diffuse déjà des matchs de Premier League, d’Autumn Nations Cup (rugby) ou encore l’US Open et les tournois ATP et WTA en exclusivité sur ce territoire, sans surcoûts à l’abonnement Prime.