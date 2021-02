Infographie – La France, ce marché « surpuissant » pour la NBA en Europe

Ces dernières années, la NBA a semble-t-il réussi à s’imposer comme une marque internationale et globale qui dépasse la simple sphère sportive.

Grâce à une stratégie marketing d’internationalisation millimétrée renforcée par l’accroissement de joueurs étrangers dans les franchises, la NBA est aujourd’hui consommée aux 4 coins du monde. Un produit qui se consomme de différentes manières.

Mode de vie NBA

Aujourd’hui, la NBA est bien plus qu’un championnat sportif. Au fil des ans, la NBA est devenue en quelque sorte un mode de vie avec ses codes et sa culture. Une culture au sens large qui comporte du sport mais également du lifestyle (mode, musique, art,…).

Se revendiquer « fan » de NBA ne signifie pas uniquement suivre les matchs mais bien adhérer à l’expérience 360 que propose aujourd’hui la NBA, raviver les souvenirs d’un voyage aux Etats-Unis…

Le basket s’y prête, vous pouvez consommer rapidement un condensé d’actions et paniers spectaculaires. Pour quelques dollars, les américains peuvent même vivre une fin de match uniquement. Pour nous, européens, la NBA se regarde d’ailleurs principalement en résumés et autres highlights. Un produit de consommation attrayant et facilement accessible à l’ère des réseaux sociaux. Depuis 2012, beIN SPORTS a également joué un rôle majeur dans la visibilité de la NBA en France avec une couverture éditoriale assez exceptionnelle.

🏀 #NBAextra

🤔 LeBron James vers un 5eme titre de MVP ? pic.twitter.com/ockz0GnueC — NBAextra (@NBAextra) February 11, 2021

Mais la NBA, c’est également une large gamme de produits dérivés qui va au-delà du maillot officiel. La marque NBA (et celles de ses franchises) se décline également sous licence (casquettes, montres, casques audio, jeux vidéos,…). Dans quelques jours, Decathlon (sous sa marque Tarmak) va par exemple sortir une collection de produits et sneakers aux couleurs de certaines franchises.

NBA – La France, un marché clé en Europe (infographie)

Pour accroître sa visibilité en Europe, la NBA n’a pas hésité à aménager des horaires de matchs plus favorable à la consommation en direct. Des matchs officiels ont été organisés à Londres et Paris l’année dernière. « Le marché français, en croissance, reste toujours aussi puissant en Europe » précise la NBA dans un communiqué. Une prise de parole accompagnée d’une infographie présentant les principaux chiffres de la NBA en France.

La NBA compte plus de 40 sponsors et partenaires sous licence en France dont 4 partenaires officiels que sont La Banque Postale, beIN SPORTS, ParionsSport et Yop.

Concernant le merchandising, la France est le pays numéro 1 sur le site NBAstore.eu et les Lakers sont la franchise la plus plébiscitée par les acheteurs.