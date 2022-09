François Hollande, Vincent Labrune, Florence Hardouin, Delphine Verheyden… Casting XXL pour la première édition de « Demain le sport » organisé jeudi 22 septembre

Ce jeudi 22 septembre, Franceinfo, L’Équipe et France Télévisions organisent « Demain le Sport », nouvel évènement conçu pour stimuler les réflexions et les échanges sur le sport de demain.

Gratuit et ouvert aux acteurs du monde sportif et au grand public, « Demain le Sport » se déroulera de 10h à 22h30 à La Maison de la Radio et de la Musique (116 avenue du Président Kennedy – 16e Paris).

Tout au long de la journée, de nombreuses tables rondes seront organisées en présence d’intervenants comme l’ancien président de la république François Hollande ou encore l’ancien nageur Michael Phelps.

Une journée qui sera également rythmée par les présences d’Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques), Tony Estanguet (Président Paris 2024), Vincent Labrune (président de la LFP), Christophe Galtier (entraîneur du PSG), Kevin Mayer (athlète), Marie-José Pérec (ancienne athlète), Delphine Verheyden (avocate de nombreux sportifs dont Kylian Mbappé), Florence Hardouin (directrice générale de la FFF),…

Un casting XXL qui devrait attirer de nombreux journalistes en cette période d’actualité extra sportive dense…

« Cette journée gratuite s’adresse à tous ceux pour qui le sport occupe une place centrale, aussi bien dans leur métier, leurs études ou simplement dans leur vie quotidienne. Professionnels, élus, étudiants, associations, pratiquants ou passionnés de sport, « Demain le Sport » a l’ambition de réunir tous ceux qui font et feront le sport en France ».

L’économie, l’environnement, l’éthique, l’inclusion, l’innovation, la santé ou encore l’éducation seront les principaux thèmes abordés.

Un évènement qui peut compter sur le soutien de partenaires comme Bridgestone, Matmut, Enedis et Agefiph.

Pour vous inscrire à l’évènement, c’est ici.

Demain le Sport

Studio 104

10h : CEREMONIE D’OUVERTURE DEMAIN LE SPORT

Marie-José Pérec – triple-championne olympique d’athlétisme

Tony Estanguet – président du COJOP Paris 2024

Sandrine Martinet – championne olympique de para judo

Thomas Bach (vidéo) – Président du CIO

Et Jean-Philippe Baille, Jérôme Cazadieu et Laurent- Eric Le Lay

10h20 : PARIS 2024 : LES JEUX DU RENOUVEAU

– Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

– Tony Estanguet, président du COJO Paris 2024

– Sandrine Martinet, Athlète Paralympique

– Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Mairie de Paris

– Kévin Mayer, double champion du monde de décathlon

– Animée par Nathalie Ianetta

11h20 : ECONOMIE – LE FOOT FRANÇAIS DANS LE BIG 4 ?

– Vincent Labrune, Président de la LFP

– Animée par Etienne Moatti

11h50 : ENVIRONNEMENT – COMMENT ORGANISER DES COMPETITIONS A ZERO EMISSION CARBONE ?

– Catherine Lescure, directrice communication et RSE Enedis

– Roland Jourdain, navigateur professionnel, co-gérant de Kairos

– Cécile Droux, directrice des ressources humaines et des problématiques RSE au Stade de France

– Carina Orru, directrice RSE et Impact

– Viviane Fraisse, Responsable RSE à la Fédération Française de Tennis

– Animée par Fabrice Rigobert

13h50 : INNOVATION, TECHNOLOGIE, DATA – COMMENT FAIRE GAGNER UNE EQUIPE ? LA PREPARATION INVISIBLE

– Christophe Galtier, entraîneur du PSG

– Animée par Nathalie Ianetta

14h30 : ETHIQUE ET OLYMPISME – LE SPORT AU SERVICE DE LA DIPLOMATIE

– François Hollande, ancien Président de la République

– Animée par Jean-Marc Four

15h00 : SPORT ET SANTE : COMMENT FAIRE BOUGER LES FRANÇAIS ?

– Valérie Fourneyron, Secrétaire générale du Conseil d’Administration du Groupe Matmut et ancienne ministre des Sports

– Timothée Brun, président de l’association nationale des étudiants en STAPS

– Olivier Girault, champion olympique de handball et directeur de l’union nationale du sport scolaire

– Animée par Damien Mascret

16h : LES JEUX PARALYMPIQUES DE 2024 A LA HAUTEUR DES JEUX DE LONDRES ?

– Craig Spence, porte-parole du comité international paralympiques

– Lambis Konstantinidis, Directeur de la Planification et Coordination Paris 2024

– Pauline Déroulède, Championne de tennis handisport

– Michaël Jeremiasz, Médaillé aux Jeux Paralympiques de Londres

– Animée par Alexandre Boyon

16h45 : DU MATERIEL TOUJOURS PLUS PERFORMANT. JUSQU’OU ET POURQUOI ?

– Stéphane Diagana, ancien recordman d’Europe du 400 mètres haies

– Yoann Offredo, Ex-coureur cycliste

– Steven De Bock, Vice-président Consumer Business Unit Bridgestone Europe

– Charles Caudrelier, navigateur français, double vainqueur de la Transat Jacques-Vabre

– Animée par Laurie Delhostal

17h45 : MAMAN EST UNE CHAMPIONNE

– Estelle Mossely, championne olympique de boxe Rio 2016

– Mélina Robert-Michon, lanceuse de disque, vice-championne Olympique Rio 2016

– Chloé Bulleux, vice-championne olympique en 2016 de handball

– Animée par Cécile Grès

18h30 : MASTERCLASS – « MOI, MICHAEL PHELPS »

– Michael Phelps, le sportif le plus titré et le plus médaillé de l’histoire des Jeux Olympiques et dont la parole est rare en France, évoquera, à l’occasion de sa masterclass, sa carrière de champion, partagera son expérience face à la lutte contre la dépression et transmettra sa vision de la natation et du sport.

– Animée par Nicolas Manissier

20h30 : ECONOMIE – DEMAIN L’ESPORT ?

– Ceb, joueur de Dota

– Neo, fondateur et président de la Team Vitality

– Servane Fischer, Responsable Esport de Women in Games France

– Marcote, joueur Fortnite chez GameWard

– Animée par Jules de Kiss, Paul Arrive et Laure Valée

21h10 : DÉMO TRACKMANIA

– Gwen, joueur professionnel TrackMania chez GameWard

– Animée par Jules de Kiss, Paul Arrive et Laure Valée

FOYER F

10h30 : LA FRANCE, UNE NATION SPORTIVE OU COMPÉTITIVE ?

– Marie Barsacq, Directrice Impact et Héritage Paris 2024

– Marie-José Pérec, triple championne d’athlétisme, Dr. François Carré auteur de « Danger sédentarité »

– Dr. François Carré, auteur de « Danger sédentarité »

– Animée par Marc Ventouillac

11h25 : SPORT, ATTENTION DANGER ?

– Jean-François Chermann, neurologue

– Axel Clerget, Champion olympique de judo par équipe

– Emmanuel Orhant, Directeur médical de la FFF

– Animée par Cécile Grès

12h15 : QUEL MODELE POUR FINANCER LE SPORT DE HAUT NIVEAU ?

– Théo Curin, nageur de l’extrême

– Delphine Verheyden, avocate spécialisée en droit du sport

– Romain Cannone, champion olympique et champion du monde d’escrime

– Animée par Rachel Pretti

14h05 : COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES VIOLENCES, LE HARCELEMENT, L’EXCLUSION ?

– Sarah Abitbol, ancienne patineuse

– Sébastien Boueilh, Association Colosse aux pieds d’Argile

– Nathalie Péchalat, ancienne patineuse et ex présidente de la FFSG

– Animée par Thierry Vildary

14h55 : DE LA RUE AUX PODIUMS

– Anne Grospeillet-Quintin, directrice générale de la FF Escalade Montagne

– Abdel Mustapha, entraineur-coordinateur national breaking

– Boris Darlet, Fédération FF Skateboard

– Valentine Nagata-Ramos, breakeuse et chorégraphe

– Animée par Yasmina Benbekaï

15h45 : QUEL ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ET PHYSIQUE POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ?

– Meriem Salmi, psychologue du sport

– Sébastien Le Garrec, Chef du pôle médical de l’Insep

– Elodie Clouvel, pentathlète

– Valentin Belaud, pentathlète

– Animée par Cédric Beaudou

16h45 : PLATEFORMES, RESEAUX SOCIAUX : UNE NOUVELLE FAÇON DE RACONTER ET DE CONSOMMER LE SPORT

– Paul Martin, Quad production

– Cyril Abiteboul, ancien patron d’Alpine

– Yann Le Bourbouach, Quad production

– Animée par Alexandre Pasteur

Galerie Seine

10h45 : ENVIRONNEMENT – COMMENT LE SPORT PEUT-IL MONTRER L’EXEMPLE ?

– Valérie Masson-Delmotte, climatologue

– Animée par Céline Asselot

11h15 : COMMENT RÉDUIRE L’IMPACT DES JEUX ET ÉVITER LES ÉLÉPHANTS BLANCS ?

– Georgina Grenon, Directrice de l’expérience environnementale Paris 2024

– Maël Besson, expert indépendant transition écologique du sport

– Animée par Victor Matet

12h15 : L’HYDROGENE, LE SALUT DU SPORT AUTOMOBILE ?

– Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest

– Animée par Edouard Marguier

13h50 : COMMENT AMELIORER LA DETECTION DES CHAMPIONS ?

– Blandine Pont, Espoir du judo français

– Fabien Canu, Directeur Général de l’INSEP

– Christian Bassila, ancien joueur, directeur de l’INF Clairefontaine sur la table

– Animée par Fabien Levêque

14h45 : LES SCIENCES AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

– Benoît Bideau, Directeur du laboratoire Sport et Santé

– Guillaume Ravé, Docteur en sciences du sport et Préparateur physique du TFC

– Thomas Coville, navigateur

– Animée par Winny Claret

15h45 : LE SPORT, UN FACTEUR D’INTÉGRATION SOCIALE ?

– Sarah Ourahmoune, vice-championne Olympique de boxe aux Jeux de Rio

– Jean-Philippe Acensi, Président de l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS)

– Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social chez Agefiph

– Florence Hardouin, directrice générale de la FFF

– Animée par Julien Froment

16h25 : LA DEPRESSION DES SPORTIFS

– Raphaël Poulain, ancien joueur professionnel de rugby

– Bruno Martini, ancien joueur, président de la Ligue nationale de handball

– Animée par Emma Sarango

17h15 : SPORTIFS HARCELES, LES DANGERS DE LA MONTEE EN PUISSANCE DES PARIS DANS LE TENNIS

– Samir Boudjemaa, directeur général de TV Sport Events organisateur de L’Open Sud de France

– Corentin Segalen, en charge des relations avec le milieu sportif et plus particulièrement de la lutte contre les manipulations sportives à l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

– Frédéric Roullier, réalisateur du documentaire La Quinzaine de la haine

– Animée par Inès Lagdiri