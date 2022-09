Basket – La bataille des équipementiers en Betclic Elite pour la saison 2022-2023

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 du Championnat de France de basket qui débute ce week-end, quel équipementier habille le plus d’équipes ?

Parmi les 18 équipes qui participent à cette saison de Betclic Elite, la seconde sous les couleurs du nouveau partenaire-titre, on dénombre un total de 9 équipementiers maillots différents, soit un de moins que la saison dernière.

Errea équipementier numéro 1

Avec 4 clubs, c’est la marque Errea qui sera l’équipementier le plus représenté en Betclic Elite cette saison.

Derrière, on retrouve adidas et Puma a égalité avec 3 clubs. Suivent Kappa et Peak avec 2 clubs. Craft, Hummel, Nike et Vestiaire du Sport complètent la liste des équipementiers maillots du championnat avec 1 club.

Les équipementiers de la Betclic Elite saison 2022-2023

ADA Blois Basket 41 : Vestiaire du Sport

Metropolitans 92 (Boulogne Levallois) : Puma

JL Bourg Basket : Nike

Cholet Basket : Puma

JDA Bourgogne Dijon : Errea

FOS Provence Basketball : Peak

BCM Gravelines Dunkerque : Kappa

MSB Le Mans : Puma

ESSM Basket : Kappa

Limoges CSP : Craft

LDLC ASVEL : adidas

AS Monaco Basket : Errea

SLUC Nancy Basket : Errea

Nanterre 92 : Peak

Paris Basketball : adidas

Elan Bearnais : Hummel

Chorale Roanne Basket : Errea

SIG Strasbourg : adidas

🏟🔜 18 villes, 18 salles, 18 clubs prêts à faire trembler la #BetclicELITE ! Coup d’envoi de la saison 2022-2023 ce vendredi 23 septembre 🔥 pic.twitter.com/JBSD3CTt0K — LNB (@LNBofficiel) September 19, 2022

Média – Où suivre les matchs de Betclic Elite ?

Reste à savoir quelle équipe remportera le titre en fin de saison et offrira une visibilité optimale à son équipementier et ses sponsors.

Pour rappel, la Betclic Elite sera diffusée sur LNBTV, France 3 Régions et beIN SPORTS pour 2022-2023.

Pour la 2ème saison, beIN SPORTS diffusera la plus belle affiche en exclusivité le dimanche à 19h. La chapine diffusera en outre le All Star Game by Gorillas (29 décembre), les plus belles affiches des Playoffs et les finales en intégralité et en exclusivité.

De son côtés, les antennes régionales de France 3 continueront également de diffuser certains matchs pour la saison 2022/2023. « En signant ce partenariat, le réseau régional de France 3 confirme son engagement pour donner de la visibilité à tous les clubs de basket dans tous les territoires. Aussi bien Strasbourg, Pau Orthez – comme ce sera le cas le 24 septembre prochain à 16h15, que Roanne ou Cholet, auront leur place sur nos antennes en région » souligne Fabrice Goll, Directeur délégué aux sports du réseau régional de France 3, dans un communiqué. Les matchs sont diffusés sur les antennes France 3 des régions d’origine des équipes.