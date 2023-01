GL events et LOXAM nouveaux Supporteurs Officiels de Paris 2024

Cette semaine, GL events et LOXAM ont annoncé leur association pour devenir Supporteur Officiel en énergie temporaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le cadre de cet accord, GL events et LOXAM assureront la gestion de projet, la fourniture de l’ensemble des services liés à la production et la distribution d’énergie temporaire, d’alimentation électrique sans interruption et de systèmes temporaires de contrôle de température sur l’ensemble des sites y compris le Centre International de Radios et de Télévisions Temporaire ou « International Broadcast Center » (IBC). Cette structure temporaire hébergera durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les médias du monde entier sur une surface de 46 000 m2.

« La réussite de ce groupement illustre la force et la complémentarité de nos entreprises et de nos équipes pour apporter les meilleures solutions à cet événement exceptionnel. » précise Olivier Ginon, Président Directeur Général de GL events, dans un communiqué.