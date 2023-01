Offre Emploi : Responsable Billetterie et développement CRM – PARIS BASKETBALL

Offre de Poste : Responsable Billetterie et développement CRM – PARIS BASKETBALL

Présentation :

Le PARIS BASKETBALL est un club évoluant dans le championnat de France de Betclic ELITE (1ère division masculine professionnelle) et en 7DAYS EuroCup basé à Paris 13e et évoluant lors de ses rencontres à domicile à la Halle Carpentier, ainsi qu’au sein de l’Accor Arena ou du Stade Roland-Garros à l’occasion de délocalisations événementielles.

Le club est présidé par David KAHN et nourrit de grandes ambitions pour les années à venir, avec une installation au sein de la future Adidas Arena en construction.

Missions :

La PARIS BASKETBALL recherche son nouveau Responsable Billetterie et Développement CRM pour gérer l’ensemble de la vente de ses offres billetterie et contribuer à faire grandir le nombre de ses spectateurs à l’occasion des rencontres officielles de l’équipe.

Le Responsable Billetterie et Développement CRM aura pour principale mission de préparer l’installation du club au sein de sa future Aréna.

Ainsi, le poste évoluera en fonction du développement du club :

– Avant l’installation dans l’Adidas Arena : une dominante Billetterie avec la programmation de l’ensemble des rencontres du club au sein de l’interface Billetterie du club (See Tickets)

– Dès l’installation au sein de l’Adidas Arena : une dominante CRM et accroissement de la base client du club, en lien avec les équipes de l’Aréna qui opèreront la Billetterie.

Sur l’ensemble du contrat, il aura notamment pour missions :

– Développement des nouveaux produits billetterie du club ;

– Mise en place, paramétrage et gestion du back-office de la billetterie (Grand Public et VIP) du Paris Basketball : prises des commandes, impressions, mise à disposition des titres d’accès pour les produits billetterie et services associés

– Mise en place des campagnes d’abonnements

– Développement des ventes auprès des publics cibles

– Construction et développement de la base CRM du Paris Basketball

– Gestion des relations avec l’ensemble des prestataires du club en matière de billetterie : agence officielle de billetterie, prestataire d’édition de billet, agence de gestion de base CRM…

– Edition des billets de matchs et gestion des commandes ;

– Gestion du Front office et des relations avec les clients

– Reporting quotidien sur les ventes de billets et les opérations en cours

– Aide à la gestion quotidienne du stock de billetterie (réception, placement, envoi client);

– Aide à l’organisation des matchs de l’équipe professionnelle ;

Profil recherché :

Passionné(e) / Organisé(e), Autonome, Proactivité. Très bonnes qualités relationnelles.

Connaissance de See Tickets impérative, maitrise d’un logiciel souhaitable. Une première expérience sur un poste similaire est indispensable.

Des connaissances ou un intérêt pour le domaine du sport sont essentielles et une connaissance du Basket est un plus.

Maîtrise de l’Anglais.

Lieu : Paris (75013)

Date de début : Dès que possible

Rémunération : selon profil

Contrat: CDD transformable en CDI

Niveau : Bac +5

Merci de transmettre un CV ainsi qu’une lettre de motivation personnalisée par mail à : recrutement@parisbasketball.net avec l’intitulé du poste en objet.