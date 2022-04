IKEA surfe avec la World Surf League (WSL) et dévoile une collection de produits pour la maison et la plage (KÅSEBERGA)

Dans quelques jours, IKEA va mettre en vente une collection de produits née d’un partenariat avec la World Surf League (WSL).

Disponible à partir du 29 avril en France (Mai à l’international), la collection baptisée « KÅSEBERGA » souhaite refléter l’esprit et le mode de vie du surf en utilisant principalement des matières renouvelables ou recyclées.

Une collection qui propose 26 références d’articles conçus pour la maison et la mobilité par de nombreux surfeurs (3500) dont les anciens Rob Machado et Kassia Meador.

« Les initiatives de développement durable d’IKEA s’alignent avec celles de la WSL et de notre communauté. Nous sommes convaincus que ces produits fabriqués à partir de matériaux recyclés et renouvelables seront extrêmement populaires auprès des surfeurs, des amoureux de l’océan et des passionnés de design. » précise Cherie Cohen, Directrice commerciale de la World Surf League dans un communiqué.