La Caisse d’Epargne prolonge son partenariat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027

L’Olympique de Marseille renouvelle son partenariat premium avec la Caisse d’Epargne CEPAC, qui dure depuis 23 ans.

Les deux entités seront associées jusqu’en 2027. En outre, la CEPAC s’engage aux côtés de l’équipe féminine du club marseillais en devenant partenaire fondateur.

Ils rempilent pour cinq ans. L’Olympique de Marseille et la Caisse d’Epargne CEPAC, partenaires depuis pas moins de 23 ans, renouvellent leur association pour cinq ans de plus, soit jusqu’en 2027. L’écureuil gardera donc une place privilégiée aux côtés du club phocéen pendant encore de belles années.

Le 19 avril, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille et Joël Chassard, président du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC ont scellé le prolongement de leur engagement en plein coeur du Vélodrome.

« Bien plus qu’un simple sponsor »

« Olympiens de cœur, nous sommes heureux de prolonger notre soutien à ce club mythique jusqu’en 2027. Notre empreinte solide, au sein du club ayant le plus beau palmarès du football français, est une immense fierté. Bien plus qu’un simple sponsor, la CEPAC a toujours été présente aux côtés de l’OM, dans les bons comme dans les moins bons moments. Nous continuerons de porter haut les couleurs du club », a déclaré Joël Chassard.

En marge de ce renouvellement, la CEPAC devient le premier partenaire fondateur de l’équipe féminine du club phocéen. « La mixité, la diversité et l’inclusion sont autant de valeurs portées par la CEPAC. C’est pourquoi il nous semble naturel de prendre part à la nouvelle aventure de l’équipe féminine. Nous sommes heureux d’être à jamais les premiers pour ce nouveau challenge fédérateur du territoire, bien au delà du sport », s’est réjouit le président du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC.

« La stabilité, ce facteur le plus essentiel pour développer un projet viable »

« C’est un immense honneur pour le club de prolonger ce partenariat qui perdure depuis 23 ans. La CEPAC, par son soutien infaillible depuis de nombreuses années, nous apporte confiance et stabilité. La stabilité, ce facteur le plus essentiel pour développer un projet viable dans le monde actuel du football, a assuré le président marseillais Pablo Longoria. Nous partageons aussi les mêmes valeurs et, ensemble, nous souhaitons développer un projet fédérateur pour le territoire en démocratisant le football féminin. Nul doute que nous continuerons encore longtemps à travailler ensemble dans la sérénité. »

