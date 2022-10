Interview – Lara Isoardo, Directrice Executive du Sportel Monaco

Sport Buzz Business est Partenaire Média de Sportel Monaco 2022

En 30 ans d’existence, Sportel est devenue l’une des références internationales de l’industrie du sport business.

Principalement axé sur le marché des droits médias, ce rendez-vous se déroule jusqu’au 26 octobre au Grimaldi Forum en Principauté de Monaco.

Pour en savoir plus sur cet évènement de 3 jours, nous avons posé quelques questions à Lara Isoardo, Directrice Executive du Sportel Monaco.

Sport Buzz Business : Comment définissez-vous le SPORTEL ?

Lara Isoardo : Le Sportel est un marché d’affaires pour les professionnels de l’industrie des droits sportifs. Nous connectons des acheteurs et des vendeurs. On a également intégré les sociétés de nouvelles technologies qui viennent enrichir l’offre.

Cette année, c’est la 32ème édition. En parallèle au Sportel, il y a les Sportel Awards, évènement plus grand public avec notamment une cérémonie de remise de prix.

SBB : Combien de personnes participent au Sportel Monaco 2022 ?

LI : On approche des 2 000 participants et 800 sociétés représentées, entre exposants et visiteurs. Dans le détail, il y a 97 exposants. Nous sommes sur la niche du sport business. Pour les professionnels, c’est un gain de temps, les décideurs rencontrent les décideurs. Nous avons également d’autres évènements dans le monde mais l’évènement phare c’est le Sportel Monaco, celui que les participants ne veulent pas rater.

« Le coeur de Sportel, c’est ce networking humain »

SBB : Quelle est l’offre proposée aux exposants et aux visiteurs ?

LI : On accueille de nouveaux venus avec de jeunes sociétés, nous souhaitons apporter de nouvelles opportunités d’affaires à nos clients traditionnels. Nous avons donc des produits attractifs avec des stands à partir de 3 000 à 4 000€ tout compris. Pour les visiteurs, le tarif « early bird » donnant accès aux conférences, aux temps de networking, aux exposants,… est à moins de 800€ pour les 3 jours. On est vraiment très concurrentiel.

Chaque année, nous avons de très bon taux de fidélisation, une fédération nationale qui confie ses droits à une agence à quand même intérêt à se montrer, rencontrer de nouveaux acteurs, découvrir les nouvelles technologies…

SBB : Qui organise le Sportel ? Quel est le budget de l’évènement ?

LI : C’est la société Monaco Mediax, pour le budget on ne le communique pas… La société est née en 2000, le Sportel existait déjà et a été intégré dans cette entité avec le festival de TV de Monte Carlo. Nous sommes une société d’évènementiel spécialisée dans le contenu, l’image. Nous sommes soutenus par le Gouvernement et le Prince qui est le président d’honneur. Il y a une volonté du palais de s’appuyer sur le sport.

SBB : Outre Monaco, le Sportel est également décliné à travers le monde. Un mot sur les dates à venir ?

LI : Miami accueille le Sportel depuis 20 ans, on alternait avec l’Asie et les USA… En 2023, on proposera 3 dates sur 3 continents. Bali en février, Miami en mai et Monaco en octobre, avec le même fonctionnement.

SBB : Dans « le monde d’après », pensez-vous que le Sportel perdure en physique ?

LI : La pate de Sportel, c’est une communauté de niche, on est proches de nos partenaires, on prend soin d’eux, ça demande beaucoup d’attention. On croit au modèle physique. Le marché, c’est une question de rencontres autour d’une table, d’un café… c’est ce que nous offrons. L’année dernière, les participants étaient enthousiastes de se revoir physiquement, rien ne vaut le contact direct pour des contrats à plusieurs millions pour certains. Beaucoup d’évènements sont désormais hybrides mais le coeur de Sportel, c’est ce networking humain.

