Offre Emploi : Chef de Projet Account Management & Marketing – Sportfive (Stade Français Paris)

CDI STADE FRANÇAIS PARIS

CHEF DE PROJET ACCOUNT MANAGEMENT & MARKETING H/F

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations et événements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Sponsoring du SFP Promotion & du Responsable Marketing de SPORTFIVE, et au sein des locaux du club mis à notre disposition, le (la) Chef de Projet Account Management & Marketing assurera principalement les missions suivantes :

MISSIONS PRINCIPALES POUR LE STADE FRANÇAIS PARIS & SPORTFIVE (NON EXHAUSTIVES)

ACCOUNT MANAGEMENT :

– Assurer le servicing, l’activation et la livraison des prestations des partenaires du Stade Français Paris, dans le respect des règles internes et des directives qui lui sont données;

– Elaborer, développer et assurer la mise en oeuvre des produits marketing et prestations de servicing susceptibles d’être commercialisés et/ou exploités par le Stade Français Paris ;

– Assurer, dans le cadre des commercialisations précitées, les objectifs, sous objectifs et objectifs intermédiaires économiques prévus au titre de chaque saison sportive et/ou période donnée ;

– Assurer la gestion, la coordination et la bonne exécution des dispositifs contractuels et opérations marketing des partenaires du SFP

– Assurer la bonne exécution, d’une part, de tous les contrats de régie publicitaire et/ou de concession marketing qui lient SPORTFIVE aux titulaires des droits marketing concernés (club ou autre) et, d’autre part, de tous les engagements souscrits auprès des clients ;

– Coordonner les partenariats du Club ;

– Assurer un reporting écrit régulier auprès de la Direction Commerciale, ainsi que sur les missions qui les concernent auprès des directions et services concernés via l’outil de gestion commerciale.

MARKETING DE L’OFFRE

Sponsoring

– Définition des produits /plans de communication en réponse aux briefs clients

– Création des outils d’aide à la vente : Présentation, vidéo..

– Prise de brief et création de dossier de recommandation, proposition d’idées d’activation associées

Hospitalités & Billetterie Entreprise

– Réalisation des plaquettes hospitalités et mise à jour des outils d’aide à la vente

– Participation à la création de nouvelles offres à destination de nos clients

– Création et envoi d’emailings

– Assistance sur l’administration des ventes (création de BC, suivi de l’outil interne)

Gestion des communautés Business Club

– Gestion et mise à jour du site internet BtoB

– Réalisation des newsletters partenaires

– Gestion des comptes réseaux sociaux btob

PROFIL

• Formation bac+5 Ecole de Commerce spécialisation Communication, Marketing ou équivalent universitaire.

• Expérience de 3 ans dans le domaine du « marketing sportif »

• Grande capacité d’analyse et de synthèse – capacité à construire des argumentaires impactant, comprendre les besoins des annonceurs et la relation avec les produits proposés.

• Excellent relationnel, Résistance à la pression et sens du service autonome, réactif, créatif et innovant.

• Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, PowerPoint.

• Maitrise des logiciels pour envoi d’emailings

• Maitrise de Photoshop et/ou InDesign

• Anglais indispensable

• Grand intérêt pour le sport en général, notamment du point de vue des fans et des supporters.

• Des affinités en termes de marketing digital seront appréciées.

Vous pouvez transmettre dès maintenant votre candidature à : Victor Bondin vbondin@stade.com et Axel Gondard agondard@stade.com