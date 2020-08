(Interview) Pourquoi ParionsSport (FDJ) va sponsoriser 100 clubs de football amateurs

Partenaire notamment de l’OL et de l’OM, ParionsSport a lancé cet été une initiative à destination du football amateur. La marque de paris sportifs de FDJ va sponsoriser cent clubs pour la saison 2020-2021.

Il y a quelques semaines, ParionsSport a lancé un appel à candidatures pour sélectionner la centaine de clubs amateurs qui bénéficieront d’une dotation équipements (maillots, shorts, chaussettes, chasubles…) et d’un accompagnement durant toute la saison.

« Près de 3 700 clubs ont déposé un dossier, nous sommes satisfaits de cette première » nous précise Grégoire Pouplin, chef de produit à ParionsSport « Ce dispositif s’inscrit dans la nouvelle stratégie de sponsoring ParionsSport, nous voulions intégrer un volet amateur en complément de notre soutien au football professionnel, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais notamment. D’autant que dans le contexte actuel les difficultés des clubs les plus petits sont renforcées et notamment pour trouver de nouveaux partenaires. Ce dispositif s’inscrit parfaitement dans l’ADN de l’entreprise. Avec plus de 28 000 points de vente sur tout le territoire, il est naturel pour ParionsSport de devenir sponsor de clubs de football amateur ».

Dans le détail, le jury a sélectionné un minimum de 5 clubs par région (France Métropolitaine) parmi les 100 clubs retenus (voir liste plus bas), de quoi s’offrir un maillage territorial complet.

« Nous avons effectué une pré-sélection, environ 200 clubs, que nous avons présenté à notre jury il y a quelques jours, composé de Smaïl Bouabdellah ambassadeur ParionsSport, d’acteurs du football professionnel, de représentants de SpaceFoot, du Fondaction du Football et de FDJ. Nous avons regardé le niveau de pratique des clubs, leur présence sur Internet et les réseaux sociaux ainsi que la motivation exposée pour le projet pour avoir la sélection la plus représentative possible du monde amateur. »

« Outre la dotation en équipements, nous souhaitons accompagner les clubs par différentes activations tout au long de la saison » ajoute Grégoire Pouplin. « Nous souhaiterions par exemple événementialiser la remise des dotations, associer nos réseaux de vente en local et nos clubs partenaires (OM et OL), proposer des offres promotionnelles pour les licenciés majeurs… Notre volonté est de faire vivre ce dispositif tout au long de la saison. »

Pour mener à bien ce dispositif, ParionsSport s’est appuyé sur Spacefoot pour la promotion de l’opération auprès de dizaines de milliers de clubs amateurs mais également pour la fourniture des équipements (Puma). « Nous avons également mobilisé l’écosystème FDJ et celui de ParionsSport et notamment notre ambassadeur Smaïl Bouabdellah parrain du programme. »

Les kits des 100 clubs sponsorisés devraient être livrés fin septembre. Une initiative de sponsoring du sport amateur qui fait notamment écho au dispositif proposé par la société « Grinta » (ex La Centrale du Sport) qui mutualise des clubs amateurs pour proposer une audience nationale aux annonceurs.

Les 100 clubs sponsorisés par ParionsSport

Auvergne-Rhône-Alpes :

Aix FC, AS Craponne, AS St Martin en Haut, AS Véore Montoison, ASVEL Football, Chambery Savoie Football, CS Vaulxois, DOMTAC FC, FC Ballaison, FC Lyon, FC Ste Foy les Lyon Feminine, MOS3R FC, US Millery Vourles, Lagnieu, Moulins Yzeure.

Centre-Val de Loire :

AS Chapelloise, SMOC Football, Sporting Club Azay Cheillé, Jargeau Saint Denis, US Beaugency VL.

Bourgogne-Franche-Comté :

AS Ornans, FC Montfaucon Morre Gennes la Véze, AS Baume-les-Dames, FC Morteau-Montlebon, Poligny Grimont football club.

Bretagne :

JA Pipriac, JA Balaze, Eskouadenn Brocéliande, US Fouesnant, Plouhinec FC.

Corse :

Oriente FC, Football Jeunesse Etoile Biguglia, FC Bastia Borgo, Afa Football Association, Entente Gallia Sines.

Grand Est :

FC Seltz, US Raon l’Etape, FA Illkirch Graffenstaden, US Forbach Football, Jarville Jeunes Football, FC Schaffhouse/Zorn.

Ile de France :

FC Jouy-Le-Moutier, AFGC (Association Football Garenne Colombes), CO Les Ulis, Sainte Geneviève Sports Football, CS Bretigny Football, SFC Neuilly-sur-Marne, Sevres Football Cub, Racing Club Pays Fontainebleau, Racing football club d’Argenteuil, AS Saint Ouen L’Aumône, AS Chatou Football, OFC Couronnes, Pierrefitte FC, Gâtinais Val de Loing FC, Club sportif portugais d’Antony, ACBB.

Hauts-de-France :

US Pont-Sainte-Maxence, Sporting Club de Douai, Iris Club Lambersart, JS Cambron, Calais Beau Marais Football, FAN96.

Normandie :

FC Le Trait Duclair, CSS Municipaux Le Havre, AS Trouville-Deauville, CS Carentan, Agneaux Football Club, US Andaine.

Nouvelle-Aquitaine :

Stade Ruffecois, RC de Bordeaux Metropole, FC Lescarien, ESA Brive, US Bessines Morterolles, FC Roullet, Olympique Larchois.

Occitanie :

Balma Sporting Club, EFC Beaucairois, Grenade FC, Football club Bagnols Pont, Blagnac FC.

Pays de la Loire :

USN Spay, USBL Football (Les Lucs sur Boulogne), Verrie Saint-Aubin VDS, AS Bourny Laval, Stade Olympique du Maine.

Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Entente Sportive Sud Luberon, Luynes Sports, Entente Pivotte Serinette Toulon, FC Septemes, Burel FC, AC Port de Bouc, AC Le Pontet Vedene, Aubagne FC, CA Plan de Cuques, Stade Marseillais Université Club, Caumont Football Club, Racing Club de Provence, US Val D’Issole, Racing Club de Grasse.