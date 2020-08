Cyclisme – Ineos Grenadiers dévoile ses nouvelles couleurs dans le stade de l’OGC Nice en marge du Tour de France 2020

Cette semaine et en marge du départ du Tour de France 2020 programmé samedi 29 septembre, l’équipe cycliste Ineos a officiellement changé de nom pour devenir Ineos Grenadiers en remplacement de Team Ineos.

Pour accompagner la promotion du 4×4 Grenadier (Ineos Automotive) dont le look a été dévoilé en juillet (production en 2021), Ineos a donc décidé d’utiliser la plateforme de communication mondiale qu’offre son équipe cycliste et sa participation à la Grande Boucle.

Mecredi, Ineos Grenadiers a ainsi organisé un évènement à l’Allianz Riviera, l’antre de l’OGC Nice, propriété également d’Ineos, pour dévoiler ses nouvelles couleurs (vidéo ci-dessous).

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités proches d’Ineos ont participé au lancement, de loin ou de près, comme Sir Dave Brailsford, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Richard Carapaz, Ben Ainslie, Patrick Vieira, Valtteri Bottas ou encore Eliud Kipchoge. Depuis plusieurs années, le groupe chimique Ineos, propriété de Jim Ratcliffe a multiplié les investissements dans le sport (voir ici).

Bien évidemment des prototypes du 4×4 Ineos Grenadier étaient bien visibles lors de la retransmission de l’évènement. Pour rappel, Grenadier est également devenu sponsor maillot (dos) de l’OGC Nice cet été.

Les nouveaux maillots Ineos Grenadiers pour le Tour de France 2020 sont produits par Castelli. Un rebranding également appliqué aux vélos Pinarello DOGMA F12 utilisés par les coureurs.

COMPETITION: This is your opportunity to win a brand new @CastelliCycling jersey signed by the 2020 Tour de France team.

Follow the link below to enter… Good luck! 🤞

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 27, 2020