Italie, Suisse, Autriche, République Tchèque… Puma dévoile ses maillots extérieurs pour l’Euro 2020

A quelques semaines de l’UEFA Euro 2020, qui débute le 11 juin prochain, Puma a présenté les maillots extérieur de ses nations, à savoir l’Italie, la Suisse, la République Tchèque et l’Autriche. Leur design minimaliste fait déjà causer sur les réseaux sociaux…

« Une approche révolutionnaire et innovante ». Rien que ça. C’est en tout cas la promesse de Puma qui a dévoilé ce jeudi les maillots extérieurs que porteront ses nations à l’UEFA Euro 2020. Tous reprennent un même modèle épuré avec le logo de la marque et l’écusson au centre de la tunique ainsi que le nom du pays en toute lettre. Un style très orienté lifestyle pour des maillots que l’on imagine plus facilement « portable » à la ville que des jerseys très typés foot.

Italie

« Conçu pour des millions de personnes. Le nouveau kit extérieur de l’Italie symbolise la passion, la fierté et l’identité de l’Italie. Ce maillot n’est pas seulement destiné aux onze joueurs sur le terrain, à l’équipe de 23 joueurs ou à la fédération, mais à l’Italie et aux millions de personnes qu’elle représente », justifie Puma dans un communiqué.

« Le nouveau kit de l’Italie réimagine la conception traditionnelle des kits », souligne Heiko Desens, directeur mondial de la création et de l’innovation chez Puma. « Notre objectif était de créer un design révolutionnaire qui apporte de la nouveauté et de l’énergie. Le kit célèbre la fierté nationale de l’Italie, en lui conférant l’inspiration nécessaire pour atteindre l’excellence, lors des grands championnats de cet été. Nous voulons continuer à repousser les limites, et ce n’est que le début de cette nouvelle approche, passionnante pour Puma. »

Comme pour le modèle italien, Puma a réimaginé le positionnement des marques et des symboles des maillots de la Suisse, de l’Autriche et de la République Tchèque, en conférant plus de visibilité et d’identité au nom du pays et aux couleurs du drapeau, en les intégrant sur le devant du maillot.

Suisse

Autriche

République Tchèque

Tous ces nouveaux maillots sont disponibles à partir de ce jeudi sur le shop en ligne de Puma au prix de 90 euros l’unité.

Quelques moqueries sur les réseaux

Ces design simplistes n’ont pas manqué de faire réagir sur la toile. Moult internautes ont mis en avant le manque de créativité de la marque allemande.

Comment Puma peut ramener des mecs comme Neymar, Ousmane Dembele ou Raphaël Varane dans leurs rangs, et proposer des torchons pareils derrière ? https://t.co/b3uGb9Jd8g — Raphael Chader (@RaphChader) April 22, 2021

Autriche, Rep. Tchèque, suisse

les Designeurs Maillot de chez PUMA sont tous en Télétravail. Ils ont fait de leur mieux pic.twitter.com/MGKdtEpZYf — 🎤🎙🎧🇨🇵Fan de voix / TU N'INSULTERAS POINT (@domsupportlLyon) April 22, 2021