Blockchain – Le PSG lance une série de NFT avec des figurines virtuelles Lucky Buddys

En fin de semaine, le Paris Saint-Germain va lancer une série de NFT (non-fungible tokens) en association à l’artiste parisien Ludo et ses figurines Lucky Buddy.

Après les sneakers virtuelles signatures d’un ancien joueur NBA, un nouvel objet virtuel « sport » à collectionner va faire son apparition, confirmant ainsi la tendance des NFT et de la blockchain dans l’univers du sport business.

Les fans du club mais également et surtout les opportunistes avides de plus-value vont pouvoir s’offrir des pièces uniques en vente en série limitée samedi. Des Lucky Buddys qu’il sera bien évidemment possible de revendre aux plus offrants.

Dans le détail, cette collection d’oeuvres d’art numériques proposera cinq déclinaisons du Lucky Buddy. Au total, elle comportera 11 pièces uniques aux couleurs du club et notamment des maillots de la saison 2020-2021 (un Home Kit Lucky Buddy, un Away Kit Lucky Buddy ; et des éditions spéciales : les Buddys Third Kit, Fourth Kit et Gold Luck, qui seront décernés aux enchérisseurs chanceux). Ces NFT en édition limitée seront vendus directement ce samedi sur Opensea, plateforme d’échange de NFT. Le club précise dans son communiqué qu’une part des recettes de la vente de ces œuvres virtuelles sera destinée à soutenir le Fonds de dotation du Paris Saint-Germain.

« Nous nous réjouissons de faire ce pas en avant dans l’univers passionnant des NFT »

« Nous avons depuis longtemps intégré les évolutions offertes par la blockchain. Nous avons été le premier club à émettre nos jetons de fans – qui rencontrent un grand succès – avec notre partenaire Socios, et le premier club à s’associer à SoRare. En tant que club de la nouvelle génération, nous nous réjouissons de faire ce pas en avant dans l’univers passionnant des NFT, fondé sur la technologie de la blockchain » précise Fabien Allègre, Directeur du développement de la marque Paris Saint-Germain, dans le communiqué.

« Le rayonnement du Paris Saint-Germain dépasse le cadre du football. L’influence du club s’étend au lifestyle et à la société. Je suis très heureux de m’associer avec lui sur cette série de Lucky Buddys qui jette un pont entre les formes physiques et numériques de l’expression culturelle et artistique. Depuis que j’ai découvert la technologie blockchain je suis fasciné par les opportunités et les défis proposés. Je suis ravi d’aller plus loin dans cette exploration avec le Paris Saint-Germain, surtout dans la période que nous traversons » ajoute Ludo, l’artiste et le créateur des NFT Lucky Buddy.