Jeux Olympiques – Paris 2024 lance un vaste recrutement d’alternants pour la rentrée 2021

A un peu plus de 3 ans du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d’organisation lance une campagne de recrutement d’alternants pour la rentrée de septembre 2021.

Pour les nombreux étudiants en management du sport et marketing sportif, les JO de Paris 2024 représentent une opportunité exceptionnelle. Pour l’organisation de cet évènement sportif planétaire, Paris 2024 lance le recrutement de plus de 60 alternants de la Licence 3 au Master 2.

L’occasion pour Paris 2024 de « mettre en scène » ce recrutement avec la campagne « Tournoi qualificatif pour l’alternance ». Dans le détail, les postes sont à pourvoir dans des domaines variés comme l’aménagement et l’urbanisme, l’informatique, le commerce, les ressources humaines, la communication ou encore les relations internationales.

« Paris 2024 est un acteur de la relance et nous voulons participer à cet élan d’espoir en particulier pour les jeunes. Ils constituent une grande force chez Paris 2024 et nous voulons leur offrir les meilleures conditions pour développer leurs compétences humaines et professionnelles afin de rentrer sereinement sur le marché du travail » précise Agnès de Saint Céran, Directrice Executive des Ressources Humaines chez Paris 2024, dans un communiqué.

Dans les semaines et mois à venir, Paris 2024 va recruter de nombreux profils pour passer de 450 salariés aujourd’hui à environ 4 000 en 2024. Des métiers destinés aux passionnés de sport mais pas que.

Alternance JO Paris 2024, comment postuler ?

Pour postuler aux offres d’alternances, de stages et d’emplois de Paris 2024, une seule plateforme : https://paris2024.talentview.io/

Pour cette opération « alternance », les intéressés sont invités à postuler en ligne jusqu’au 17 mai 2021. Un grand événement de recrutement collectif sera organisé dans un second temps à Pulse, offrant une expérience immersive autour des Jeux.