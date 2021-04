Football – Hisense sponsor officiel de la Coupe du Monde Qatar 2022

A un peu plus d’un an de la Coupe du Monde de Football Qatar 2022, la FIFA a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Hisense.

Dans le cadre de cet accord, la marque chinoise (télévisions, électroménagers,…) sera sponsor officiel de la Coupe du Monde Qatar 2022. A ce rang de partenariat, Hisense rejoint notamment Budweiser, Vivo ou encore McDonald’s.

Pour rappel, Hisense était sponsor de la Coupe du Monde 2018 disputée en Russie. La marque est également partenaire de l’UEFA depuis 2016 ou encore du Paris Saint-Germain depuis cette saison.

« Ces investissements dans des événements sportifs d’envergure internationale illustrent la détermination de Hisense à s’établir comme une marque planétaire », déclare Jia Shaoqian, président-directeur général du groupe Hisense, dans un communiqué. « Ils renforcent nos relations avec nos clients et contribuent à accélérer le processus de mondialisation de l’entreprise. Enfin, ils posent des bases solides pour permettre à Hisense de rivaliser avec les marques les plus innovantes et les plus renommées de la planète, favorisant son accession au statut de marque mondiale de premier plan. »

Des investissements en sponsoring sportif qui semblent porter leurs fruits en terme d’exposition puisque la marque revendique une visibilité accrue de 12% en Chine et 6% à l’international avec la Coupe du Monde Russie 2018.

Pour activer son partenariat avec le mondial 2022, Hisense pourra notamment offrir à ses clients un programme de vidéos à la demande spécialement créé à partir d’images des éditions passées de la compétition sur sa plateforme VIDAA.