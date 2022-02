JO Pékin 2022 – Quand Nike et Columbia profitent du buzz médiatique généré par le look de Matt Hamilton (curling)

Aux Jeux Olympiques, le style peut parfois faire autant voir plus parler que vos performances sportives. A l’ère des réseaux sociaux, tout va très vite, comme la mise en lumière de Matt Hamilton.

Engagé dans la compétition de curling, l’américain est depuis quelques heures « la star » de Twitter. Mieux, de nombreux médias internationaux et français dont L’Equipe, Le Parisien, Eurosport, La Dépêche, RMC Sport… lui consacrent des articles. L’occasion de présenter plus en détail le joueur de curling le plus stylé des JO.

Une attention médiatique qui ravira à coup sûr le principal intéressé ainsi que les marques bien visibles à ses côtés.

Nike et Columbia à l’honneur

Pour compléter son look moustache, cheveux long et tatouages, Matt Hamilton porte une casquette USA et une tenue fournies par la marque Columbia, partenaire de la fédération Curling USA.

A ses pieds, le champion olympique 2018 porte une paire de Nike multicolores qui ne passe pas inaperçue. Pour être précis, il s’agit du modèle SB Dunk Low What The Paul sorti en 2021. Une sneakers signature du skater Paul Rodriguez (P-Rod) qui intègre certains détails et coloris des modèles précédents. Une chaussure dont la semelle a été adaptée pour la pratique du curling par la société Project Blitz.

A son poignet, Matt Hamilton porte une montre de la marque Oak & Oscar.

Reste à savoir si Nike parviendra à rebondir commercialement sur le buzz suscité ce jour par l’athlète et son look.

Sur son site officiel, Nike ne propose plus à la vente le modèle de sneakers multicolores. Une paire qui était déjà « collector » avant ces JO que l’on retrouve sur des sites de revente à des prix plus élevés que le prix de départ qui était de 110 euros.

Croyez-nous, cette lecture donne le smile. Extrait : « Présenté sur Wikipedia comme un membre de la famille de Mario ou chasseur de cougars. Il s’en amuse, citant même sa préférée : « Très impliqué dans son association pour soigner le syndrome du côlon irritable dont il souffre » — RMC Sport (@RMCsport) February 10, 2022

Une personnalité du sport américain qui en 2019, n’avait pas hésité à se servir de sa médaille d’or sur les greens de golf.