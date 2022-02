Getty Images partenaire photos des Jeux Olympiques de Pékin 2022

Getty Images, un des principaux créateurs et Marketplace de contenu visuel du monde, densifie sa présence aux Jeux Olympiques de Pékin 2022. Près de 1,5 million d’images de la cérémonie d’ouverture à la cérémonie de clôture seront capturées et transmises en temps réel aux médias du monde entier.

Getty Images, en tant qu’agence photographique officielle du Comité International Olympique (CIO), déploie pour Pékin 2022 un dispositif exceptionnel. Une équipe de plus de 60 personnes ainsi que des technologies innovantes pour répondre aux besoins de ses clients internationaux.

La technologie de Getty Images permettra également à ses équipes d’éditer les photos en direct avec pas moins de 30 éditeurs aux quatre coins du monde. Il s’agit d’une première. Trente petites secondes après sa prise, une photo pourra être téléchargée sur gettyimages.com.

Une photo disponible en 30 secondes

Grâce à cela, le créateur de contenu visuel pourra mettre à disposition de ses clients une photo trente petites secondes après sa prise, ce qui aidera considérablement ses clients à « relayer ces moments en images, où qu’ils soient, de façon plus rapide et plus percutante ».

De plus, Getty Images couvrira également les angles uniques de sports d’hiver en salle, tel que le patinage artistique ou le patinage de vitesse, à l’aide de caméras robotisées à distance placées dans tous les sites, transportant ainsi le public au cœur de l’action olympique.

« Fournir une perspective originale des moments olympiques les plus marquants à l’instant où ils se produisent »

« Depuis plus de 26 ans, Getty Images partage les images les plus emblématiques des Jeux olympiques avec les médias du monde entier, les partenaires olympiques, les détenteurs de licences et le public à domicile, déclare Ken Mainardis, Global head of content, Getty Images. Une fois de plus, nous sommes fiers de nous associer au Comité international olympique et d’immortaliser la beauté de cet événement sportif de classe mondiale. Les Jeux olympiques d’hiver sont une occasion incroyable de démontrer l’excellence photographique de Getty Images et de fournir une perspective originale des moments olympiques les plus marquants à l’instant où ils se produisent. »

Fondée en 1995, Getty Images fut la première agence de photos à s’associer aux principaux organismes dirigeants du sport dans le monde et continue de s’associer à un grand nombre de ligues sportives et d’organisations influentes.

En plus du CIO, Getty Images travaille en collaboration avec plus de 80 des principales fédérations, ligues et clubs sportifs du monde, dont la NBA, la PGA, la FIFA, le Conseil international du cricket, la Major League Baseball, l’UEFA, la National Hockey League, la NASCAR, la PGA of America, Manchester United et le FC Bayern Munich.

