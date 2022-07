Kappa Fournisseur Officiel des Équipes de France de Snowboard Cross jusqu’en 2026

Hier, Kappa a officialisé la signature d’un contrat équipementier avec les Equipes de France de Snowboard Cross jusqu’en avril 2026, avec notamment en ligne de mire les Jeux Olympiques 2026 de Milan/Cortina en Italie.

Présent dans les sports collectifs ou encore la Formule 1 depuis peu avec BWT Alpine F1 Team, la marque italienne l’est également dans les sports d’hiver par le biais d’un contrat avec la Fédération Italienne depuis 2011 et depuis cette année avec les équipes américaines de ski, snowboard ou encore Freeski.

« C’est une opportunité fantastique de démontrer toute l’expertise de Kappa dans la conception de vêtements pour les sports d’hiver en France »

Ce nouveau contrat avec les équipes de France de Snowboard Cross permettra à Kappa de « renforcer son implantation dans l’univers du textile « sports d’hiver » en soutenant des équipes qui trustent les podiums en Coupe du Monde, aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques ».

Dans le cadre de ce nouvel accord, Kappa fournira l’ensemble des vêtements chauds et de compétition des athlètes et membres de l’encadrement des Equipes de France de snowboard cross.

« C’est un réel plaisir de s’associer avec la Fédération Française de Ski pour cette nouvelle Olympiade. C’est une opportunité fantastique de démontrer toute l’expertise de Kappa dans la conception de vêtements pour les sports d’hiver en France. Nous sommes partenaire de nombreuses fédérations dans le monde dont notamment Italie et USA, où nous leur fournissons des produits techniques, performants et adaptés au sport de haut niveau » explique Rémi Garnier, Directeur Marketing & Commercial de Kappa France, dans un communiqué. « Nous souhaitons dorénavant proposer notre expertise au marché français et notre partenariat avec la FFS vient renforcer notre position sur ce secteur. C’est aussi une fierté de participer aux futurs exploits des Équipes de France de snowboard cross au cours de la prochaine olympiade ».