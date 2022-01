Kappa et K-Way nouveaux partenaires officiels d’Alpine F1 Team

Ce vendredi, l’écurie de Formule 1 Alpine a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Kappa et K-way.

Après une collaboration avec Le Coq Sportif, Alpine F1 Team change d’équipementier en accueillant Kappa qui devient Partenaire Officiel. La marque habillera notamment les pilotes en dehors des pistes ainsi que les membres de l’équipe.

« Nous discutions depuis plus d’un an avec Kappa sur un éventuel partenariat avec Alpine F1 » nous précise Ludovic Dumas, Fondateur de XIX Consulting, structure qui a accompagné les deux entités dans la signature de ce nouveau contrat. « Les équipementiers ont besoin d’un certain délai pour préparer les collections. Kappa a un réseau retail assez puissant à l’international, c’est ce que cherchait Alpine. Hormis Puma, il n’y pas d’équipementier sportif dans le motorsport, il y a une place à prendre, Kappa a la volonté de développer le marché. »

De son côté, K-Way devient partenaire officiel lifestyle et habillera l’écurie notamment lors de ses déplacements. Précisons que Kappa et K-Way sont deux marques du groupe italien BasicNet.

Dans le cadre de ce partenariat, Kappa développera plusieurs collections textiles techniques, des produits pour les fans, une gamme de chaussures techniques et lifestyle ainsi que des accessoires sous licence Alpine F1 Team. « Grâce à ce partenariat, Kappa ouvre un nouveau chapitre dans l’univers prestigieux de la Formule 1 et plus globalement du Motorsport. Nous sommes désormais impatients de dévoiler les nouvelles collections aux fans de cette écurie historique » précise Davide Piccolo, CEO Kappa Europe, dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’accueillir Kappa en tant que fournisseur officiel de vêtements pour nos équipes de piste et d’usine ainsi que nos pilotes » ajoute Laurent Rossi, CEO Alpine F1 Team. « Nous partageons le même désir de recherche de performance et de style tout en nous inspirant de notre histoire. Kappa a toujours eu une longueur d’avance sur le marché en matière de design et de technologie. Nous sommes également heureux de pouvoir collaborer avec K-Way, une marque emblématique et élégante qui reflète les valeurs intégrales d’Alpine. Nous sommes impatients de collaborer au cours des prochaines années. ».

Un double partenariat Kappa – K-Way qui fait écho au Stade Français en TOP 14. Equipé par Kappa, le club a lancé la saison passée une collection de 3 produits spécifiques K-Way.