Kia dévoile son nouveau logo en ce début d’année 2021

Aujourd’hui, Kia a présenté son nouveau logo pour 2021 et les années à venir. Un logo que vous risquez d’apercevoir ici et là puisque le constructeur automobile sud-coréen est très présent dans le sponsoring sportif.

Pour le reveal de sa nouvelle identité visuelle, Kia a établi le record du monde du plus grand nombre de drones à avoir lancé simultanément des feux d’artifice (« Guinness World Record »).

« Le design du nouveau logo conjugue des éléments de « symétrie », de « rythme » et « d’élévation », qui reflètent le nouvel esprit de Kia ainsi que son engagement vis-à-vis de ses clients » précise Kia dans son communiqué. Un nouveau logo accompagné de la signature de la marque « Movement that inspires » (Du mouvement vient l’inspiration).

Pour rappel, Kia est notamment partenaire de l’Open d’Australie, de Rafael Nadal (jusqu’au moins 2025), de la NBA, de la Coupe du Monde de football (FIFA) ou encore de l’UEFA Europa League.

A spectacular new look for the new year 🎆 @kiaaustralia @Kia_Worldwide https://t.co/YxZTq1F8OW

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 6, 2021