NFL – Des loges en bord terrain pour les New Orleans Saints au Mercedes-Benz Superdome

En attendant un retour à la normal dans les stades avec une capacité d’accueil à son maximal, de nombreuses organisations sportives continuent de travailler leurs offres d’hospitalités.

Pour la prochaine saison 2021-2022, la franchise NFL des Saints de la Nouvelle-Orléans reste optimiste et espère bien pouvoir proposer de nouvelles loges en bord terrain au plus proche des joueurs dans un contexte sanitaire apaisé. Une prestation haut de gamme qui vise à enrichir la « Fan Experience » au stade, une thématique devenue malheureusement rare ces derniers mois

« Ces loges au niveau du terrain porteront l’expérience de match à un tout autre niveau. En plus d’être les sièges les plus proches du terrain, ces suites sont les espaces les plus luxueux et les plus confortables du Superdome » a précisé Jen Martindale, Vice Présidente Brand Strategy des Saints comme le rapporte Forbes qui précise que 12 loges seront proposées au Mercedes-Benz Superdome, un stade qui devrait changer de nom dans les mois à venir.

Installées à quelques mettre seulement de la endzone, les loges pourraient bien être le théâtre de quelques célébrations de touchdowns décalées avec les VIP.

Ces dernières années, rapprocher les spectateurs des joueurs a été une des principales tendances de l’expérience match. De nombreuses initiatives ont ainsi été déployées comme le lounge VIP de l’Euroleague ou encore les sièges VIP installés sur le court central de l’Open d’Australie depuis 2017.