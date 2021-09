Kipsta lance la campagne « l’Art du Football » pour sa nouvelle chaussure Viralto

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle gamme de chaussures de football Viralto, la marque Kipsta du Groupe Decathlon a décidé de mettre en avant la beauté du geste avec la campagne « l’art du football » qui mêle football, danse, musique et peinture.

Sur le marché de la chaussure de football, les équipementiers aiment classifier les joueurs et leur proposer un modèle qui correspond à leur style de jeu et à l’image renvoyée par le positionnement. Pour la Viralto, Kipsta cible les amoureux du beau geste et l’esthétisme.

Dans son spot promotionnel, Kipsta a fait appel à des artistes locaux du Nord de la France (le siège est Tourcoing). Une vidéo qui fait le parallèle entre le football et la peinture avec la présence de l’artiste XYRO (Hugo Perochon), la troupe de danse Studio 59, le tout sur un son composé spécialement par Jelly Bean, un groupe de pop nordiste. Une vidéo signée de l’agence IYE (In Your Eyes).

Côté produits, Kipsta décline la Viralto en plusieurs versions. Comptez 69 euros pour le modèle Viralto IV en cuir de très haute qualité.

Sur les réseaux sociaux, la marque a mis en jeu quelques paires numérotées et habillées d’une semelle spéciale.