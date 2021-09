Puma dévoile les nouveaux maillots 2021-2022 du Tango Bourges Basket

Pour cette nouvelle saison 2021-2022, l’équipe féminine du Tango Bourges Basket (LFB) accueille Puma comme nouvel équipementier.

Pour les maillots, la marque allemande a décidé d’apposer des fleurs de lys, motif emblématique de la ville. Le maillot domicile est orange accompagné de la mention « Tango » sur la face avant. Le maillot extérieur est lui noir avec l’inscription « Bourges ».

En succédant à Kappa comme nouvel équipementier du club, Puma dévoile ses intentions dans le basket français, après le retour de la marque dans la catégorie en 2018 Outre-Atlantique. « C’était important d’avoir un sport majeur sur lequel s’appuyer aux USA et c’est le basket qui a été choisi, un sport qui est dans l’ADN de Puma » nous a précisé il y a quelques semaines Richard Teyssier, Directeur Général de Puma France, dans une longue interview.

Cet été, Puma a également signé un contrat avec Killian Hayes, joueur de basket français des Detroit Pistons (NBA) âgé de 20 ans.

Dans son communiqué, Puma précise que ces nouveaux maillots sont 100% « made in France. « Conçus, imprimés, assemblés et cousus en France dans les Vosges. Ils sont fabriqués en fibres de polyester recyclées. Un maillot, c’est l’équivalent de 5 bouteilles plastiques recyclées. Conscients des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face, c’est une réelle volonté de l’équipementier Allemand et du club Français que de proposer une fabrication française et éthique. »