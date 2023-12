La dernière vidéo de Ken Block tournée avant sa mort publiée par Hoonigan (Audi S1 Hoonitron)

Décédé en début d’année dans un accident de motoneige, Ken Block a révolutionné les vidéos « brand content » dans l’univers automobile avec ses « gymkhana ».

Cette semaine, la société Hoonigan créée par Ken Block a mis en ligne sur YouTube la dernière vidéo tournée avant la mort de l’américain. Une vidéo forcément émotionnelle qui met en avant la marque Audi et son bolide électrique S1 Hoonitron. Une vidéo tournée en novembre 2022 à Mexico City qui porte le nom de « Electrikhana Two ».

« Un grand merci aux partenaires qui ont contribué à rendre Electrikhana TWO possible : Audi, Spray Nine, Rotiform, Toyo Tires, Monster Energy et Kubota » précise Hoonigan dans un communiqué.

Une vidéo de 11 minutes qui cumulent déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube.

Ces dix dernières années, celui qui a également co-fondée la marque DC Shoes proposait aux marques des contenus vidéos impactants consommées par des millions de viewers à travers le monde.

Un concept de Gymkhana qui a été associé à de nombreuses marques (Ford, Subaru, Need for Speed,…) puis décliné pour certaines, comme le Boobkhana de Monster Energy ou encore le Footkhana pour Castrol mettant en scène Neymar JR.

A lire aussi