La Fédération Française de Foot US surfe sur le Super Bowl et organise une « Super Bowl Party » sur YouTube

A l’occasion du Super Bowl disputé ce dimanche, la Fédération Française de Football Américain tentera une nouvelle fois de surfer sur l’évènement planétaire pour faire parler d’elle dans l’hexagone.

Parmi ses principales activations, la FFFA organise une Super Bowl Party en marge du « Big Game » et diffusé sur YouTube.

« Nous devons profiter de cet engouement et jouer le rôle de relai pédagogique et commercial »

« Le Super Bowl représente la plus importante fenêtre médiatique autour du football américain en France. Il est important pour la fédération et toutes les associations affiliées de profiter de cette attractivité pour prendre la parole et parler de nos activités locales et nationales » nous précise Pierre Trochet, directeur du développement à la Fédération Française de Football Américain. « Tous les téléspectateurs ne seront pas forcément à la recherche d’une licence pour jouer mais un grand nombre peut, par exemple, être intéressé à assister à un match de l’équipe de France ou la finale Élite. Nous devons profiter de cet engouement et jouer le rôle de relai pédagogique et commercial. Le Super Bowl est traditionnellement l’occasion de rassembler toute la communauté pour regarder le match entre amis. Cette année situation sanitaire oblige, nous sommes en 100% online !

A partir de 22h de nombreux invités participeront à un live sur Youtube :