Nomination – Karim Nedjari nouveau Directeur général de RMC

Ce midi, Altice France a officialisé la nomination de Karim Nedjari au poste de Directeur général de RMC à compter du 1er mars.

« Il aura pour mission de poursuivre et intensifier la relance de la radio RMC autour de ses piliers fondamentaux, INFO-TALK-SPORT et également la responsabilité de l’agence RMC Sport » précise le communiqué.

Jusqu’à présent, Karim Nedjari était Directeur éditorial au sein du groupe Webedia et intervenait sur la chaîne L’Equipe. Ancien directeur des sports au Parisien, Karim Nedjari est passé également par Canal+ comme directeur des rédactions football, rugby et omnisports.

« L’arrivée de Karim illustre la volonté du groupe de s’appuyer sur des professionnels reconnus pour leur expertise et leur passion. Son expérience de l’information et de la presse, de l’audiovisuel et du digital seront un atout important pour poursuivre le développement de RMC et la convergence radio, télé, web » ajoute le communiqué.

En fin d’année 2020, RMC revendiquait une part de 6,1% d’audience cumulée et 3,3 millions d’auditeurs chaque jour, soit la seconde radio généraliste privée de France.