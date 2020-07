La Fédération Française de Football Américain muscle sa communication avec l’agence Com’Over

Cette semaine, l’agence Com’Over a annoncé la signature d’un contrat avec la Fédération Française de Football Américain (FFFA) pour la saison 2020/2021.

Dans le cadre de cet accord, Com’Over accompagnera la FFFA sur sa stratégie de communication pour la promotion des pratiques du football américain, du cheerleading et du flag (pratique sans contact du football américain). L’agence interviendra sur la relation avec les médias, l’influence, des opérations de relations publiques et un accompagnement communication auprès des clubs.

Les deux partenaires tenteront ainsi de surfer sur la culture street pour dynamiser la communication avec l’ambition à terme de trouver de nouveaux partenaires et d’organiser des évènements.

« Nos disciplines regorgent d’opportunités et il est important pour nous de raconter l’histoire et la culture de ces sports et de les faire découvrir à un plus grand nombre en France » précise Brigitte Schleifer, présidente de la FFFA, dans un communiqué. « Com’Over, qui travaille depuis des années avec la NBA en France, a tout de suite compris les enjeux liés à la promotion de nos disciplines à l’accent américain. Ce choix de muscler notre communication s’inscrit dans notre volonté d’expansion et de renouveau afin de toucher un public sensible à la culture liée à nos sports, soutenir les actions sportives et associatives de nos clubs et d’offrir la visibilité que méritent nos championnats ». »

La FFFA et Com’Over pourront notamment s’appuyer sur la plateforme « French Gridirion » dédiée à l’univers du football américain lancée en janvier dernier par la Fédération.