Comment Canal+ va mettre en scène le retour de la Formule 1 avec le Grand Prix d’Autriche 2020

Après le retour de la Premier League sur ses antennes, Canal+ retrouve un autre programme fort de sa grille sport avec la début de la saison 2020 de Formule 1.

Plus que le Grand Prix d’Autriche prévu dimanche 5 juillet à 15H10, la chaîne cryptée offre une couverture complète de l’évènement dès vendredi matin avec les premiers tours de roues.

Toute la semaine avant la course, « EN POLE, l’émission » présentée par Thomas Sénécal et Margot Lafitte a fait monter la pression des abonnés Canal+ avec de nombreux sujets.

« Il y a très peu de télévisions sur place, Canal+ a le privilège de faire partie de cette équipe très restreinte. »

Organisé à huis clos, le premier Grand Prix de la saison 2020 sera également en effectifs réduits côté médias avec très peu de télévisions. Canal+ aura sur place, en Autriche, Franck Montagny et Laurent Dupin. Julien Fébreau et Jacques Villeneuve assureront les commentaires depuis Paris.

« Le protocole sanitaire est très strict, y compris à l’antenne pour Franck et Laurent qui portent le masque sur place » a précisé Margot Lafitte dans l’émission Culture Media d’Europe 1. « Il y a un devoir d’exemplarité, la F1 souhaite également limiter les risques pour la suite du championnat. […] Il y a très peu de télévisions sur place, Canal+ a le privilège de faire partie de cette équipe très restreinte. L’accès à la voie des stands est interdit, c’est une autre manière de travailler… »

Voici l’image symbolique qui illustre notre journée de retour dans le paddock. Retrouvez-nous demain sur @canalplus à 10h40 pour écouter @LewisHamilton et plein d’autres pilotes, avant le début des essais libres à 11h pic.twitter.com/Tdlll5Owq6 — Laurent Dupin (@LaurentDupin_f1) July 2, 2020

.@Fmontagny, le détective aux jumelles 👀 Notre consultant apporte les dernières évolutions apportées avant ce #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/QT0YWTkE7f — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 3, 2020

Programme du Grand Prix d’Autriche 2020 sur Canal+

VENDREDI 3 JUILLET 2020 – CANAL+

Journée spéciale encadrée par le plateau « EN POLE, L’EMISSION »

10H10 – F2 CHASING THE DREAM, EPISODE 1

10H50 – ESSAIS 1, GRAND PRIX AUTRICHE

13H00 – RETRO F1 2019

14H50 – ESSAIS 2, GRAND PRIX AUTRICHE

16H50 – FORMULE 2, QUALIFICATIONS

17H45 – FORMULE 3, QUALIFICATIONS

SAMEDI 4 JUILLET 2020 – CANAL+

Journée spéciale encadrée par le plateau « EN POLE, L’EMISSION »

08H40 – LE MANS

10H20 – FORMULE 3, COURSE 1

11H20 – F2 CHASING THE DREAM, EPISODE 2

11H50 – ESSAIS 3, GRAND PRIX AUTRICHE

13H05 – SENNA

14H50 – FORMULE 1, QUALIFICATIONS

16H35 – FORMULE 2, COURSE 1

18H20 – DOCUMENTAIRE SPORT : PIRONI / VILLENEUVE, ROUGE SANG

DIMANCHE 5 JUILLET 2020 – CANAL+

Journée spéciale encadrée par le plateau « EN POLE, L’EMISSION »

08H15 – F2 CHASING THE DREAM, EPISODES 3,4,5

09H40 – FORMULE 3, COURSE 2

11H05 – FORMULE 2, COURSE 2

12H30 – EN POLE, L’EMISSION

14H15 – LA GRILLE

15H05 – FORMULE 1, GRAND PRIX AUTRICHE

16H50 – LE PODIUM

17H00 – FORMULA ONE, LE MAGAZINE DE LA F1