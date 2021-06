La FFR lance sa campagne de recrutement « Trouve ton club »

La Fédération Française de Rugby (FFR) lance une campagne de recrutement national, intitulée « Trouve ton Club » pour attirer de jeunes talents dans les clubs amateurs.

À la veille des vacances scolaires, la fédération accompagne les clubs amateurs dans leur recrutement des plus jeunes.

Un outil pour trouver un club

Pour y arriver, la FFR a dévoilé ce lundi 21 juin un nouvel outil disponible sur son site internet. Nommé Trouve ton Club les visiteurs peuvent chercher le club le plus proche de chez eux ou bien trouver une structure en fonction de la pratique envisagée : loisir, compétition à 7, compétition féminine…

Une campagne nationale de recrutement

Afin d’attirer des potentielles recrues sur son site, la fédération a réalisé une vidéo promotionnelle qui sera notamment diffusée sur France Télévisions et dans certaines gares au format 15s accompagné d’un QR code.

Pour parler aux enfants et les inciter à s’inscrire, la fédération a choisi de mettre en scène l’aventure d’une bande de jeunes copains, licenciés dans un club de rugby. À travers la voix de Lindsay, les valeurs de convivialité, de fraternité, de diversité et de dépassement de soi sont mises en avant et permettent aux enfants de découvrir la vie d’un club.

L’objectif de la fédération est de soutenir la reprise d’activité des clubs amateurs en attirant dans leurs filets de jeunes talents. Et cela après une année ternie par la crise sanitaire et l’arrêt des compétitions amateurs.