La marque « Rebond » lance une collection de ballons solidaires au profit de la Fondation Abbé Pierre

A l’approche des Fêtes de fin d’année, la marque « Rebond » lance une collection de ballons solidaires au profit de la Fondation Abbé Pierre.

Labelisée « commerce équitable », la société française va reverser 10 euros à la fondation pour chaque ballon vendu.

Dans le détail, 3 types de ballons sont proposés : football, rugby et basketball. Des ballons en vente au prix de 49 euros. Pour le design, Rebond a fait appel à l’artiste Den End. « J’ai un parcours compliqué mêlé de nuits sans toit et d’assiettes vides. J’ai commencé à peindre, il y a quatre ans, au CHRS La Traverse à Mende en Lozère. Pour m’évader de la triste ambiance des lieux, j’ai mis des couleurs dans ma vie ! Aujourd’hui, l’envie d’aider ceux qui vivent cette situation, me tient au cœur ! ».

Récemment, la marque Rebond a notamment collaboré avec le Paris Saint-Germain, le FC Nantes ou encore le LOSC.

Pour le club parisien, un ballon haute couture a été conçu en édition limitée et vendu au prix de 380€.