L’école AMOS s’associe au LOSC pour l’animation du Stade Pierre Mauroy

Après l’Olympique Lyonnais, l’école AMOS spécialisée dans le sport business s’associe à un autre club de Ligue 1 Uber Eats avec le LOSC.

Dans le cadre de cette collaboration, des étudiants du campus de Lille participeront à l’animation du Stade Pierre Mauroy en formant la « LOSC SQUAD by AMOS ». « Reconnaissables à leurs gilets et casquettes aux couleurs du LOSC et leur convivialité, les membres de la LOSC SQUAD by AMOS dynamitent les soirées LOSC par leur bonne humeur communicative. Leurs missions ? Orienter et informer le public, mais aussi participer à l’animation du stade, de ses abords, ainsi que de la

Tribune Famille » précise le communiqué.

« Au­ delà de la découverte des opportunités de carrières que représente l’univers du sport professionnel, les étudiants d’AMOS Lille qui participeront à ce programme pédagogique s’offriront la possibilité de se former à l’organisation d’un événement sportif. Ils boosteront ainsi leur expérience en vue de leur insertion professionnelle future dans cette industrie très porteuse, et vers laquelle ils souhaitent s’orienter. De son côté, le LOSC affirme par cette action sa volonté d’être au plus proche, durablement et efficacement, des étudiants, des acteurs locaux et des jeunes talents qui entreront prochainement dans l’univers du sport professionnel. »

« Nous sommes très fiers d’accompagner le LOSC pour cette saison sportive. L’ancrage d’AMOS dans le tissu économique et sportif local est une des clés de la réussite de nos étudiants. Être partenaire du LOSC, c’est construire ensemble les « métiers passion » de demain en faisant vivre des expériences uniques à nos étudiants et au grand public » ajoute Sylvestre Louis, Directeur Général ACE Education.