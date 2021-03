L’académie de tennis de Rafael Nadal et LaLiga s’associent

La première division de football espagnol et la Rafa Nadal Academy ont officialisé ce lundi une alliance de trois ans.

Des événements communs, dont des projets éducatifs sont notamment prévus. Il s’agit également d’une parfaite opportunité d’amplifier conjointement leur stratégie internationale.

LaLiga et la Rafa Nadal Academy by Movistar ont signé un accord de collaboration afin de partager leur expérience et leurs connaissances et de renforcer mutuellement la réputation internationale des deux marques.

Des compétitions sportives à destination des jeunes publics, tel que le tournoi LaLiga Promises, ou les personnes en situation de handicap seront organisées à l’académie majorquine dans le cadre de ce partenariat.

En outre, LaLiga pourrait ouvrir une exposition temporaire itinérante au musée Rafael Nadal de Manacor.

« Elargir le monde du sport »

« Notre alliance avec la Rafa Nadal Academy by Movistar représente un pas de plus dans notre volonté d’élargir le monde du sport. Rafa et son équipe contribueront à promouvoir les valeurs qui sont fondamentales pour nous et à donner encore plus de visibilité à la marque LaLiga », commente Javier Tebas, président de LaLiga.

Hoy hemos presentado el acuerdo de colaboración entre @LaLiga y @rnadalacademy. Es un placer compartir proyectos con @RafaelNadal y su equipo y potenciar juntos los valores que nos unen a nivel nacional e internacional pic.twitter.com/v2xj73mp02 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 22, 2021

« Depuis que nous avons ouvert l’Académie en 2016, nous avons connu une croissance constante tant au niveau national qu’international, et nous pensons que cette collaboration avec LaLiga nous sera d’une grande valeur » a ajouté celui qui a remporté treize fois Roland-Garros. « Nos équipes travaillent ensemble depuis un certain temps maintenant sur des projets très excitants que nous verrons, je l’espère, se concrétiser bientôt. Je suis sûr que ce partenariat entre les deux marques sera très positif ».

