Les clubs pros toulousains lance une campagne de communication commune destinées aux supporters et sportifs

Contraints d’évoluer dans des stades vides depuis maintenant de longs mois, neuf clubs phares de la métropole de Toulouse s’allient pour envoyer leur soutien aux supporters à travers une campagne d’affichage. « Vous nous manquez », clament les sportifs professionnels.

L’union fait la force… C’est bien connu ! Pour tenter de le rappeler à leurs fans, neuf clubs professionnels de la Ville Rose (FENIX Toulouse Handball, Spacer’s Volley, Stade Toulousain, Toulouse Basket Club, Toulouse Football Club, Toulouse Métropole Basket et le Toulouse Olympique XIII) et ceux du grand Toulouse (Blagnac Rugby, Colomiers Rugby) se sont mobilisés.

Dans une campagne d’affichage diffusée aux quatre coins de la métropole, quelques icônes du sport toulousain adressent un message à leurs fans : « Supporters toulousains, notre force, notre soutien ». A l’instar d’Antoine Dupont, demi-de-mêlée du Stade Toulousain et du XV de France ou encore du capitaine du TFC Ruben Gabrielsen que l’on remarque aisément sur les affiches. Une initiative soutenue par les 3 municipalités, par la Métropole, le Conseil Départemental et la Région.

« Nous mesurons plus que jamais la valeur des encouragements de nos supporters et combien ils manquent à notre jeu » – Didier Lacroix

« Dans cette période où l’incertitude tarde à faire place à l’optimisme, où la crise sanitaire et son lot de restrictions nous contraignent à évoluer à huis-clos, nous mesurons plus que jamais la valeur des encouragements de nos supporters et combien ils manquent à notre jeu », explique Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain.

Cette initiative, pour le moins originale, a été soutenue par les trois municipalités concernées (Toulouse, Blagnac et Colombiers) mais aussi la Métropole, le Conseil départemental de Haute-Garonne ainsi que la Région Occitanie. Elle pourrait d’ailleurs être renouvelée à moyen ou long terme.

Le second visuel de la campagne (voir plus bas) s’adresse lui aux sportifs privés de leur pratique. « L’objectif est aussi d’envoyer un message fort à tous les acteurs du sport en général – sportifs, licenciés, parents de licenciés, dirigeants, bénévoles etc…-, quelle que soit leur implication, qui se retrouvent à l’arrêt forcé actuellement. Les clubs professionnels pensent aussi à toutes ces personnes sans qui le sport toulousain n’existerait pas, et espèrent les retrouver très bientôt lors de leurs matchs ou, pourquoi pas, d’actions communes », peut-on lire dans un communiqué.

« Nous sommes tous, clubs professionnels toulousains, particulièrement sensibles à la situation que les clubs sportifs amateurs de notre agglomération traversent. Ils sont le ciment de nos communautés. Notre impatience à l’idée de les voir à nouveau partager leur passion avec leurs adhérents et leurs supporters n’a d’égale que le courage dont ils font preuve depuis de trop longues semaines déjà » ajoute Damien Comolli, Président du Toulouse FC.

Les deux affiches de la campagne seront visibles à partir de ce mercredi 24 mars notamment à la Mairie de Toulouse, la Mairie de Blagnac, la Mairie de Colomiers ainsi qu’à travers le réseau JCDecaux (Toulouse Proxi et Toulouse Urban). Une campagne qui se décline également sur le digital, notamment sur les réseaux sociaux des différents clubs. Les radios partenaires des clubs diffuseront également des messages.