L’agence W devient l’agence branding du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024

Hier, l’agence W devient a annoncé avoir été sélectionnée comme l’agence branding du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Concrètement, l’agence sera amenée à prendre en charge la création et le développement des identités visuelles (graphique, verbales, motion) et de leurs territoires et des outils pédagogiques (chartes de style, brand book, chartes graphiques), en collaboration avec la direction de la marque de Paris 2024.

« Collaborer avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui s’annonce comme une olympiade exceptionnelle d’ambition, était un rêve pour toute l’agence. C’est un graal pour tous les designers et nous sommes prêts pour ce défi unique » a déclaré Gilles Deléris, cofondateur et directeur de la création de l’agence, dans un communiqué.