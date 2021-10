Le détail des primes du Paris-Roubaix 2021, courses hommes et femmes

Ce dimanche, Paris-Roubaix est de retour pour une édition 2021 très attendue. La course cycliste propose cette année 55 kilomètres de pavés sur 30 secteurs.

La veille, la première édition de Paris-Roubaix Femmes proposera un parcours de 116,4 km.

Au total, l’organisateur de la célèbre course cycliste A.S.O. distribuera 91 000€ de primes aux coureurs. Dans le détail, le vainqueur de Paris-Roubaix empochera un chèque de 30 000€.

Pour la course féminine, la dotation financière globale sera de 7 505€, soit 12 fois moins que celle des hommes. La première vainqueur de ce Paris-Roubaix féminin empochera 1 535€, 19 fois moins que chez les hommes.

Le détail des primes de Paris-Roubaix 2021

1er : 30 000€

2e : 22 000€

3e : 15 000€

4e : 7 500€

5e : 3 200€

6e : 1 700€

7e 1 500€

8e : 1 300€

9e : 1 200€

10e : 1 100€

11e : 1 000€

12e : 900€

13e : 800€

14e : 700€

15e : 600€

16e : 500€

17e : 500€

18e : 500€

19e : 500€

20e : 500€

TOTAL : 91 000€

Le détail des primes de Paris-Roubaix Femmes 2021

1ère : 1 535€

2e : 1 135€

3e : 760€

4e : 460€

5e : 385€

6e : 335€

7e : 305€

8e : 265€

9e : 225€

10e : 200€

11e : 160€

12e : 160€

13e : 160€

14e : 160€

15e : 160€

16e : 120€

17e : 120€

18e : 120€

19e : 120€

20e : 120€

Total classement : 7 005€

En plus, le prix NTT récompensera la concurrente la plus généreuse dans l’effort et manifestant le meilleur esprit sportif avec un chèque de 500€.

Les sponsors du Paris-Roubaix 2021

Partenaire Majeur : Région Hauts-de-France

Partenaires Institutionnels : Ville de Compiègne, Chateau de Compiègne, Ville de Roubaix, Métropole Européenne de Lille.

Partenaires Officiels : LCL, Oakley, E.Leclercs, Namedsport, NTT, Tissot, Skoda, Specialized, Le Coq Sportif, AG2R La Mondiale, Adecco, Shimano.

Partenaires Médias : RMC, La Voix du Nord, La Voix des sports, Courrier Picard.

Diffuseurs Officiels : Eurovision, France TV sport