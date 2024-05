Le dispositif de France Télévisions pour Roland-Garros 2024

Cette année, le tournoi de Roland-Garros entre dans un nouveau cycle de 4 ans (2024-2027) concernant les droits TV en France.

Avec Prime Video qui diffuse en exclusivité 11 matchs de soirée, France Télévisions diffusera le Grand Chelem en clair sur France 2, France 3 et France 4 ainsi que que sur plateforme france.tv. en journée à partir de 11h.

A partir de cette édition 2024, France Télévisions récupère la diffusion des matchs du court Simonne-Mathieu. Au total, le service public promet près de 10 heures de diffusion en direct et en clair chaque jour. Depuis lundi, les qualifications du tournoi sont également diffusées en direct sur france.tv.

Les commentateurs et consultants pour cette édition 2024

DU côté de l’équipe éditoriale, les téléspectateurs de France Télévisions retrouveront plusieurs commentateurs et consultants comme Inès Lagdiri, Benoit Durand, Matthieu Lartot, Fabien Lévêque, Justine Hénin, Mary Pierce, Patrick Mouratoglou, Michaël Llodra ou encore Michaël Jeremiasz.

Sur la célèbre terrasse du court Philippe-Chatrier, c’est Laurent Luyat qui sera, cette année encore, le chef d’orchestre des journées tennis sur France Télévisions. Sur le plateau, les consultants se relaieront également pour analyser les rencontres et accueillir également des joueurs et joueuses du tournoi. Des personnalités devraient également se succéder tout au long de la quinzaine. Nelson Monfort et Olivia Leray interviendront également sur et en dehors des courts, dans les allées de Roland-Garros.

Outre les diffusions en direct, l’émission « Tout le Sport » sera présentée par Cécile Grès et Claire Vocquier à 20h sur France 3 en direct depuis la terrasse du Chatrier.

L’intégralité des matchs en journée de Roland-Garros 2024 sur france.tv

Pendant toute la durée du tournoi, à l’exception des 11 night sessions diffusées en exclusivité sur Prime Video, la plateforme numérique de France Télévisions france.tv diffusera l’intégralité des matchs avec des commentaires assurées par Apolline Merle, Corinne Boulloud, Hortense Leblanc, Maÿlice Lavorel, Marine Partaud, Constance Sénac de Monsembernard (« Jeu, set et maths ») et Stéphane Houdet.

Les night session commentés de manière décalée sur Twitch

Du 26 mai au 5 juin, France Télévisions va proposer cette année une émission spéciale diffusée sur la chaîne Twitch francetvslash.

Baptisée « Jeux, Sets et Slash », l’émission sera animée en direct par les streamers Rivenzi et PoneeeyClub.

Ici, évidemment pas d’images du match réservées à Prime Video mais des commentaires du match en compagnie de guests ! Une manière habile pour France TV de s’approprier un peu les matchs de soirée en proposant un contenu qui pourrait bien trouver son public.

🎾Jeu Set et Slash ! 🎾

– Tous les soirs de Roland Garros

– Des invités

– Des jeux

– un Poneeey @AymericMilan A partir de dimanche 20h >> https://t.co/YmAF64qZI2<< pic.twitter.com/Aq74qW3ZeM — Rivenzi (@Rivenzi_) May 24, 2024

Calendrier des diffusions de Roland-Garros 2024

5 parrains aux côtés de FranceTV Publicité

Pour cette édition 2024 de Roland-Garros, FranceTV Publicité peut compter sur le soutien de 5 annonceurs principaux qui sponsorisent la diffusion du tournoi en TV et en digital : ENGIE, Haier, Hespéride, Bien Ici et Disons Demain.

En parallèle, 3 annonceurs partenaires de Roland-Garros bénéficient de dispositifs événementiels :

Rolex, le partenaire horloger de l’événement, profite d’un dispositif d’exception dans les plus beaux écrans des tournois féminins et masculins.

Renault, partenaire premium, communique tout au long de la quinzaine avec un film dédié à l’évènement mettant notamment en scène Casper Ruud.

BNP Paribas est associé exclusivement à la diffusion des qualifications sur la plateforme France.tv.