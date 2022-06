Le dispositif d’Eurosport pour les 24 Heures du Mans 2022

Pour suivre l’édition 2022 des 24 Heures du Mans au plus proche de l’action, les passionnés de sport automobile seront branchés sur Eurosport, à défaut d’être présent sur place.

Cette année encore, l’épreuve mythique d’endurance sera à suivre en direct en intégralité sur l’ensemble des plateformes Eurosport. « L’événement sera diffusé en direct sur Eurosport 2 et les abonnés ont également rendez-vous sur l’appli Eurosport et sur Eurosport.fr pour suivre la course au cœur des équipages » explique la chaîne dans son communiqué.

Outre la diffusion de la course en intégralité (départ samedi 11 juin à 16h), Eurosport propose dès ce mercredi de se plonger dans l’évènement avec une couverture des essais libres, les qualifications, l’hyperpole, warm up… Ajoutons qu’une expérience immersive avec un dispositif multicam et notamment plusieurs caméras embarquées au sein des équipages, sera également proposé.

Pour couvrir l’événement, Thomas Bihel, Romain Hussonois et Guillaume Palacios seront accompagnés de Éric Helary, Paul Belmondo et Franck Lagorce, ainsi que les consultants internationaux d’Eurosport parmi lesquels le nonuple vainqueur de l’épreuve, Tom Kristensen.

😍 Une nouvelle page d’histoire s’écrira ce week-end : suivez les 24 heures du Mans en intégralité sur Eurosport, l’appli Eurosport et https://t.co/7qbNJch1A0 #LeMans24 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 7, 2022

Notons que pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à Eurosport (dispo dans les offres CANAL+), les 24 Heures du Mans seront également diffusés en clair sur la Chaîne L’Equipe.