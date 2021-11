Le Lou Rugby lance son festival musical « Inversion » au Matmut Stadium avec Olympia Production

Cette semaine, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le LOU Rugby et Olympia Production ont officialisé la création du festival musical InVersion. Organisé au Matmut Stadium de Gerland, l’évènement se déroulera les 17 et 18 juin 2022.

« Si le rugby est et restera notre ADN, ce formidable site qu’est le Matmut Stadium nous permet d’être plus qu’un stade, un véritable lieu de vie, carrefour de rencontres humaines et de partage d’émotions si chères à notre sport. L’InVersion Fest, grâce à la complicité d’Olympia Production et au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes va permettre à plusieurs dizaines de millier de personnes de faire vibrer notre enceinte différemment, mais avec la même ferveur. Quelles belles perspectives ! » précise Yann Roubert, Président du LOU Rugby, dans un communiqué.

Au programme, la première édition de ce festival accueillera notamment Stromae, Orelsan, Black Eyed Peas, PNL, Oboy, C-Kay, SCH, James BKS et bien d’autres.

Un festival musical qui fait évidemment écho à celui lancé par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium avec Felyn. Un festival dont les deux premières éditions ont été annulés en raison de la pandémie.

« La création de ce festival est pour nous une magnifique opportunité d’occuper une place qui n’existait pas à Lyon, et d’attirer un nouveau public au Matmut Stadium de Gerland. Cela marque également le souhait du groupe GL events de continuer à se développer dans un univers où on ne nous attend pas forcément, c’est aussi cela l’INVERSION ! » ajoute Marc-Antoine Ginon (Vice Président – Directeur Général Délégué de GL events Sports).

Pour la journée 1, le vendredi 17 juin (17), les artistes déjà annoncés sont Stromae, PNL et Oboy, avec des places qui varient entre 35€ et 89€.

Pour la journée 2, le samedi 18 juin (17h), les artistes seront Black Eyed Peas, Orelsan, SCH, CKAY, James BKS, avec des places qui varient entre 35€ et 89€.

Un pass 2 jours est également proposé avec des tarifs qui varient de 90€ à 155€.