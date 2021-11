La Caisse d’Epargne Rhône Alpes premier Partenaire National des Championnats du Monde de ski 2023 (Courchevel Méribel)

En fin de semaine, Courchevel Méribel 2023 et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat.

Dans le cadre de cet accord, la banque devient le premier Partenaire National des Championnats du Monde de ski 2023.

« Devenir le premier partenaire national des championnats du monde de ski ici à Courchevel et Méribel, c’est un marqueur fort de notre engagement auprès de tous les acteurs de la montagne et du monde du ski, dans la continuité de notre relation historique avec la Fédération Française de Ski. Ce partenariat sera également l’occasion pour la Caisse d’Epargne Rhône Alpes de partager des moments d’exception avec ses clients, partenaires et collaborateurs. » précise Alain Denizot, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, dans un communiqué.