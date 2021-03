Le milliardaire Patrice Motsepe nouveau président de la Confédération Africaine de Football (CAF)

En fin de semaine dernière, Patrice Motsepe a été élu président de la Confédération Africaine de Football par acclamation lors du 43e Congrès de la CAF à Rabat au Maroc.

Seul candidat, Patrice Motsepe, milliardaire sud-africain, succède à Ahmad Ahmad. « L’Afrique a besoin de sagesse collective, mais aussi du talent et du travail exceptionnels de chaque président (d’association membre) et de chaque nation membre », a déclaré le nouveau président de la CAF, Patrice Motsepe, dans un communiqué. « Si nous travaillons tous ensemble, le football en Afrique connaîtra une réussite et une croissance sans précédents. »

« Je tiens à féliciter Patrice Motsepe pour sa sagesse, son engagement et sa passion » a précisé le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Je souhaite beaucoup de réussite sur les quatre prochaines années à la nouvelle équipe dirigeante de la CAF et du football africain, ainsi qu’à Patrice Motsepe, à tous ceux qui ont participé, à Augustin Senghor, Ahmed Yahya et Jacques Anouma, qui occuperont tous des rôles importants au sein de l’administration de la CAF. »