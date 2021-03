Noël Le Graët réélu Président de la FFF jusqu’en 2025 : « Un budget certainement revu à la baisse, autour de 230M€ »

Samedi, Noël Le Graët a été réélu Président de la Fédération Française de Football pour 4 ans de plus (2025), lors de l’Assemblée élective au siège de la FFF.

Lors du vote organisé à distance auprès des délégués du football français, la liste de Noël Le Graët a obtenu 73,02 % des voix au premier tour. Elle a devancé la liste conduite par Frédéric Thiriez (25,11 %) et celle menée par Michel Moulin (1,87 %).

La liste conduite par le président sortant a été élue au Comité exécutif de la FFF pour la mandature 2021-2024 lors de l’Assemblée fédérale.

« J’irai au bout de mon mandat, sinon je ne me serais pas représenté mais je souhaite aussi préparer mon successeur. On a un peu de temps et j’ai deux idées en tête » a notamment précisé Le Graët, sur le site officiel de la FFF. « Ma priorité, c’est le contexte. A-t-on une petite chance de convaincre le gouvernement de reprendre les compétitions et le football au niveau amateur ? On est déjà le 13 mars, si on n’a pas repris d’ici la fin du mois ou début avril, ce sera très compliqué. En ce moment, malheureusement, le patron du football, c’est la pandémie. On reprendra dès qu’on peut, sans excès et avec l’accord des autorités en suivant les recommandations. Il ne faut pas prendre de risques. »

« Le budget de la FFF, qui est de l’ordre de 250 ou 260M€, sera certainement revu à la baisse, autour de 230M€ »

« Dès le 24 mars, je réunirai le Comité Exécutif et nous étudierons les questions financières, notamment celles concernant le football amateur. J’ai promis qu’il ne serait pas touché financièrement. Le budget de la FFF, qui est de l’ordre de 250 ou 260 M€, sera certainement revu à la baisse, autour de 230 M€ mais les engagements pris pour le football amateur resteront les mêmes »

Le Comité exécutif 2021-2024 de la FFF

Le Comité exécutif de la FFF se compose de douze membres, dont au minimum trois femmes. Le président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et le président de la Ligue du Football Amateur (LFA) en sont également membres de droit.

Président

Noël LE GRAËT

Vice-présidente déléguée

Brigitte HENRIQUES

Secrétaire Générale

Laura GEORGES

Trésorier Général

Phillipe DIALLO

Membres

Jean-Michel AULAS

Éric BORGHINI

Albert GEMMRICH

Hélène SCHRUB

Marc KELLER

Philippe LAFRIQUE

Pascal PARENT

Jamel SANDJAK

Parmi les nouveaux membres, on retrouve notamment Hélène Schrub, directrice générale du FC Metz. « Le président Noël Le Graët m’a donné une chance unique de faire partie du Comité exécutif de la FFF. Je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. On a tous des convictions, des idées, et le plus important est de les partager pour, ensemble, faire avancer notre football. Je suis très heureuse et honorée que des personnes comme Bernard Serin (président du FC Metz) et Noël Le Graët me fassent confiance pour occuper des responsabilités. Lorsque l’on est directrice générale d’un club comme le FC Metz, on est amenée à connaître beaucoup de facettes du monde du football. J’ai aussi été joueuse. Je sais ce que sont les difficultés d’être joueuse amateur ou dirigeant bénévole de club. Je souhaite ainsi apporter ma vision polyvalente des familles du football. Je ressens un grand enthousiasme et une grande envie de participer aux débats. »