Le palmarès de la 19 édition des Trophées Sporsora du marketing sportif (mars 2023)

Hier, l’association Sporsora organisait la 19 édition des Trophées Sporsora du Marketing Sportif au théâtre des Folies Bergères.

Pour cette édition 2023, les Trophées Sporsora étaient présidés par Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters.

Une soirée animée par Thomas Thouroude durant laquelle 21 trophées ont été décernées dans 7 catégories (Or, Argent et bronze). Pour rappel, cette cérémonie récompense les dossiers déposés au préalable (350€ HT) par les candidats.

Le palmarès des Trophées Sporsora

SPONSOR DE L’ANNÉE

OR : EDF avec Sportfive – EDF x Paris 2024, une ambition : des Jeux plus inclusifs et responsables

ARGENT : TikTok – TikTok Women’s Six Nations

BRONZE : Xbox avec Uniteam – XBox x FFF : Power Your Dreams

« EDF est très fier de recevoir ce prix de Sponsor de l’année par Sporsora. Au-delà de reconnaitre la légitimité et la crédibilité de nos engagements dans le sport depuis plus de 30 ans, cette récompense vient mettre en lumière des problématiques sociétales et environnementales majeures, une amplification plus que nécessaire pour faire changer les mentalités et les comportements » explique Alexandre Boulleray – responsable sponsoring et activations externes Paris 2024 chez EDF. « Cet engagement n’aurait pu voir le jour sans la participation de nos partenaires fédéraux et les athlètes du Team EDF, qui s’engagent au quotidien à nos côtés. Cette récompense est tout autant la leur que la nôtre. A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous allons continuer d’accélérer nos initiatives avec des programmes concrets et des opérations inspirantes pour engager les français dans le changement »

ACTIVATION 360°

OR : Accor (ALL) avec Digital Playas – Where It ALL Started

ARGENT : Jules avec Hurricane Groupe et 3L – Un partenariat 360° avec la FISE, au service d’engagements partagés

BRONZE : adidas avec We Are Young Agency – Champion’s League 22

« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix Sporsora pour notre campagne « Where it ALL Started ». Notre objectif était triple, puisqu’il s’agissait à la fois de développer la notoriété qualifiée de la marque ALL, de valoriser l’écosystème hôtelier et les marques du groupe Accor, à travers le Paris Saint-Germain et de proposer une nouvelle expérience aux membres de notre programme de fidélité ALL – Accor Live Limitless » explique Stuart Wareman, Global SVP Experiences, Events & Sponsorships chez Accor. « La campagne nous a permis d’activer cinq hôtels, de cinq marques d’hôtels dans cinq pays, avec cinq joueurs du club parisien en faisant appel à leurs souvenirs et rêves d’enfance. Au-delà d’une campagne de brand content, nous avions à cœur que nos membres et fans du Paris Saint-Germain à travers le monde puissent découvrir, en famille, nos univers et ceux de leurs idoles. Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats de cette activation car, en outre des retombées d’image et presse record à l’international, nous avons généré des retombées Business intéressantes et de belles performances en social media. Cette expérience reflète notre ambition de faire vivre aux membres ALL et aux fans du Paris Saint-Germain, des expériences d’exception et empreintes de sens ».

ACTIVATION ÉVÉNEMENTIELLE

OR : RC Lens – Le rond central comme zone de vérité

ARGENT : Mécénat Chirurgie Cardiaque avec l’A.C.O – Faire battre plus vite le cœur des enfants

BRONZE : Domitys avec Feelings Event – Les 10 bornes Domitys

« Nous sommes très honorés de recevoir ce trophée Or qui met à l’honneur une action inédite, pourtant simple mais ô combien authentique et collective, dans le prolongement des valeurs du Racing Club de Lens. A l’heure où les signatures donnent lieu à une surenchère de vidéos, de photos, d’articles, la prolongation d’un joueur est devenue un acte de communication plus qu’un événement. Quand le rond central d’un stade Bollaert éteint, au terme d’une rencontre de Ligue 1, le dernier jour du mercato, devient le lieu grandeur nature pour prolonger le contrat du capitaine Seko Fofana, l’événement délivre tout le peuple artésien d’un suspense haletant et renforce les valeurs du sport : celles des émotions et du partage » explique Benjamin Parrot, directeur communication, marketing et revenus du RC Lens.

ACTIVATION MÉDIA

OR : Crédit Agricole avec La Fourmi – Tous ensemble pour les rendre plus fortes

ARGENT : Accor (ALL) avec We Are Social – Play Limitless

BRONZE : L’Équipe avec Doors Sport – Le Ballon d’Or entre dans une nouvelle ère avec sa collection NFT

« Nous sommes très heureux de recevoir ce Trophée d’or qui souligne notre engagement en faveur du football féminin. Le Crédit Agricole accompagne depuis plus de 20 ans le football féminin, qu’il soit amateur ou professionnel, via des dispositifs déployés par l’ensemble des Caisses régionales » rappelle Irène Bloch, Responsable Sponsoring et Partenariat Crédit Agricole. « Nous soutenons également depuis 2010, aux côtés de notre partenaire la FFF, l’Equipe de France féminine, la Coupe de France féminine, la semaine de foot féminin ou encore plus récemment le label FFF-Crédit Agricole pour la catégorie « école de foot féminine. Au Crédit Agricole, nous considérons que la footballeuse est un sportif comme les autres et l’une de nos ambitions est de rendre accessible le sport partout et pour tous, convaincu qu’il est un formidable moteur de vivre ensemble, une école de la vie. Aussi, nous continuerons à agir en faveur du sport féminin et du sport en général ».

STRATÉGIE MARKETING D’UN DÉTENTEUR DE DROITS

OR : FFHandball/LNH/LFH – HandballTV, la plateforme vidéo de tous les handballs

ARGENT : Rolex Paris Masters – « Le Tennis en scène », la nouvelle ambition marketing du Rolex Paris Masters

BRONZE : LFP avec Uniteam – eligue 1 Uber Eats

« La Fédération française de handball est fière de recevoir ce trophée Sporsora pour la création d’HandballTV. C’est le fruit de mois de travail en collaboration avec la Ligue féminine de handball, la Ligue nationale de handball et avec le soutien de notre diffuseur beIN SPORTS. Cette chaîne OTT répond aux enjeux de la Fédération notamment ceux d’offrir au handball un nouveau canal de diffusion qui répond aux modes de consommation d’aujourd’hui et de favoriser la médiatisation du handball féminin » précise Philippe Bana, Président de la FFHandball.

ENGAGEMENT RESPONSABLE

OR : Intermarché avec Women Up & Aono – Sensationnelles

ARGENT : RC Lens avec l’UNFP -Notre sang est or

BRONZE : LFP avec Rosbeef ! – Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot

« Intermarché est très fier de recevoir le Trophée Sporsora de l’Engagement Responsable pour le Programme Sensationnelles que nous avons lancé l’année dernière. Notre enseigne soutien le sport en général à travers nos contrats de sponsoring nationaux et régionaux mais soutenir le sport amateur et le football féminin amateur nous rend particulièrement fier et rejoint les valeurs et les enjeux que nous défendons chaque jour dans nos points de ventes » explique Camille Sassi, Adhérente INTERMARCHÉ de la direction marketing et de la communication. « La parité, l’inclusion, l’équité, l’émancipation par le sport sont des défis sociétaux qui nous concernent toutes et tous, avoir mis en place ce programme en partenariat avec la Fédération Française de Football est donc une nouvelle pierre à l’édifice de l’accompagnement de toutes ces jeunes filles pendant les années à venir au sein des clubs et des régions. Nous espérons que de nombreux sponsors du sport Français suivront nos pas pour faire émerger le sport féminin amateur aussi bien dans leurs engagements auprès des disciplines mais aussi dans leurs activations auprès du grand public et de leurs équipes. Merci infiniment au jury d’avoir sélectionné le Programme Sensationnelles parmi les nombreux projets proposés et à tous les membres de Sporsora pour leurs votes ».

STARTUP

OR : StadiumGO – la plateforme de covoiturage pour vivre le sport entre passionnés

ARGENT : We Ward – l’application mobile qui motive plus de 4M d’utilisateurs à marcher tous les jours

BRONZE : Kop Media – studio de production et de distribution audiovisuel spécialisé dans le sport

« Nous sommes très heureux d’avoir gagné ce prix et de voir que les sujets d’impact et de bien-être de la planète sont pris en compte. Un remerciement particulier à Sporsora et pour cette belle cérémonie » ont commenté Romain Lauvergnat & Olivier Legal, Fondateurs de StadiumGO.

LA COMPOSITION DU JURY

Présidé par Cédric Pioline, le jury était composé d’experts du marketing sportif et de représentants des acteurs de l’économie du sport.

Il avait pour mission d’analyser les candidatures reçues et désigner les 3 nommés par catégorie selon 5 critères (cohérence – impact – créativité / innovation – pérennité – responsabilité).

• Antoine Aubour, Directeur Marketing, Communication & Media chez UTMB

• Pierre-Marie Blois, Directeur associé Sports Advisory chez KPMG

• Sandrine Crestin, Chargée de missions marketing chez FFHandball

• Céline Durand-Jobert, Co-présidente de The Fan Syndicate

• Vincent Gendrier, Développeur d’affaires “Marques” chez SportEasy

• Maxime Lebessou, VP et DG Digital Global et Business Development France chez SPORTIVE

• Elodie Lebouleux, Marketing & Partnership Manager chez l’Automobile Club de l’Ouest

• Émilie Montané, Directrice de la Stratégie et du Développement du groupe L’Equipe

• Lucie Odoux, Responsable sponsoring chez CORUM L’Epargne

• Augustin Pénicaud, Vice-Président d’Havas Play

• Anne-Stéphanie Pierry, Directrice de la communication, de la RSE et de l’expérience client chez Butagaz

• Stuart Wareman, Vice-Président Experience, Events & Sponsorship chez Accor

LA COMPOSITION DU JURY INNOVATION

Le jury innovation de la 19e édition des Trophées SPORSORA du Marketing Sportif s’est réuni début février afin de définir les trois nommés de la catégorie startup qui viendront pitcher devant les participants le jour de la cérémonie. Il reviendra aux participants, de définir le podium de cette catégorie par vote électronique, selon 4 critères (pertinence de la solution – caractère innovant – viabilité du modèle économique et potentiel de développement – qualité des références et des réalisations).

• Jean-Baptiste Alliot, Executive Director – Vitality Hub, Le Tremplin

• Bastien Carves, Head of Startups & Ecosystem chez Viva Tech

• Jauffray Dunyach, CEO de My Coach

• Aurélie Dyèvre, Co-presidente du Collectif Sportech

• Omar El Zayat, Head of Innovation Integration Paris 2024

• Franck Heissat, Vice-président OSV

• Fabrice Michel-Villaz, Dir. de la politique commerciale, Head of strategic Olympic & Sport Business Allianz

• Charlotte Emma, Responsable de programmes chez Willa

