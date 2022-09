Le prix et la programmation de l’offre OTT « HandballTV »

La semaine dernière, la Fédération Française de Handball, la Ligue Féminine de Handball et la Ligue Nationale de Handball ont lancé officiellement la nouvelle plateforme vidéo « HandballTV ».

Sur Handball TV, les passionnés pourront suivre de nombreux matchs en direct dont 5 par journée de Liqui Moly Starligue en exclusivité. beIN SPORTS continuera de diffuser de son côté les 3 plus belles affiches du championnat de France masculin (vendredi à 20h, samedi à 19h et dimanche à 17h).

Des matchs de la ligue Butagaz Energie (2 matchs par journée de Championnat dont l’affiche principale en accès gratuit et les autres matchs dans le pack payant) et de ProLigue et D2 féminines seront également proposés, tout comme certains matchs des Equipes de France.

« Le lancement de HandballTV marque une étape importante du chantier de refonte en profondeur de la plateforme digitale de la LNH » déclare Bruno Martini, président de la LNH, dans un communiqué. « Cette réalisation s’inscrit pleinement dans la volonté affirmée par tous les acteurs du handball professionnel masculin de renforcer encore l’accessibilité de notre offre de spectacle sportif aux fans actuels et futurs. La diversité et le caractère exclusif des contenus proposés, vont offrir aux amoureux du handball un parcours immersif d’une richesse inégalée »

4€ par mois sans engagement ou 35€ pour un engagement sur 12 mois

Dans le détail, ces 3 entités se partagent les frais de mise en place, le fonctionnement et la promotion. Un projet également soutenu par beIN SPORTS. Le contenu de la plateforme développée par la société ORIGINS DIGITAL (fusion de Netco Sports et On Rewind) est géré par chaque entité qui a son propre budget pour alimenter sa chaîne, comme par exemple la production des matchs, les émissions, etc.).

Pour accéder à l’intégralité des contenus et des matchs diffusés sur HandballTV, il faudra souscrire à l’abonnement payant. Cet abonnement permettra également d’accéder aux replays des matchs qui auront été diffusés sur HandballTV. Il y a deux offres d’abonnement avec une offre mensuelle à 4€ par mois sans engagement et une offre annuelle à 35€ pour un engagement sur 12 mois.

« A l’heure où la LFH grandit encore avec l’intégration de la Division 2 féminine, nous sommes heureux et fiers de lancer, en ce début de saison 2022-23, une chaine OTT commune pour tout le handball tricolore avec la FFHandball et la LNH. Nous avions imaginé déjà ce projet il y a quelques années au sein de la LFH et cela était inscrit dans notre projet fédéral ; nous remercions la LNH de nous avoir aidés à concrétiser ce projet » ajoute Nodjialem Myaro, présidente de la LFH.

« L’évolution des modes de consommation et le positionnement des diffuseurs des droits TV nous invitent à nous remettre constamment en question sur les attentes de nos clubs et de nos licenciés. Ce projet a donc nécessité du temps pour mûrir et après consultation de nombreux acteurs de l’OTT en France et à l’international, nous nous sommes rapprochés et associés au projet porté par la Ligue nationale de handball pour offrir une plateforme unique de tout le handball » ajoute Philippe Bana, président de la FFHandball.